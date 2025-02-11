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Posted 11 февраля, 08:37

Published 11 февраля, 08:37

Modified 11 февраля, 08:41

Updated 11 февраля, 08:41

Убившего жену и ее возлюбленного ачинца отправили в СИЗО

Убившего жену и ее возлюбленного ачинца отправили в СИЗО

11 февраля 2025, 08:37
Фото: СК Красноярского края.
Житель Ачинска, которого подозревают в убийстве жены и ее возлюбленного, отправили в СИЗО на два месяца. Его перевезут в больницу при изоляторе в Красноярск.

Суд по мере пресечения прошел в больнице, так как мужчина пострадал из-за попытки суицида — он пытался покончить с собой после убийства. Ачинец пришел в себя, однако показания давать отказался.

Видео: СК Красноярского края.

По версии следствия, мужчина заранее спланировал убийство. Ранним утром 9 февраля мужчина выждал, когда из квартиры вышла его супруга и ее 45-летний сожитель, напал на мужчину и ударил его несколько раз ножом. Раненый потерпевший выбежал на улицу и скончался от порезов около подъезда.

Затем фигурант притаился за автомобилями, и когда на улицу выбежала его супруга, он напал на нее и несколько раз ударил ножом в шею. После направился к себе домой, где попытался свести счёты с жизнью.

Следователи уточили, что супруги состояли в браке с 2016 года. Последние два года отношения в паре ухудшились и с октября 2024 года пара находилась в бракоразводном процессе. Женщина переехала в квартиру сестры и встречалась с другим мужчиной.

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