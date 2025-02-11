Убившего жену и ее возлюбленного ачинца отправили в СИЗО

Posted 11 февраля, 08:37
Published 11 февраля, 08:37
Modified 11 февраля, 08:41
Updated 11 февраля, 08:41
По версии следствия, мужчина заранее спланировал убийство. Ранним утром 9 февраля мужчина выждал, когда из квартиры вышла его супруга и ее 45-летний сожитель, напал на мужчину и ударил его несколько раз ножом. Раненый потерпевший выбежал на улицу и скончался от порезов около подъезда.
Затем фигурант притаился за автомобилями, и когда на улицу выбежала его супруга, он напал на нее и несколько раз ударил ножом в шею. После направился к себе домой, где попытался свести счёты с жизнью.
Следователи уточили, что супруги состояли в браке с 2016 года. Последние два года отношения в паре ухудшились и с октября 2024 года пара находилась в бракоразводном процессе. Женщина переехала в квартиру сестры и встречалась с другим мужчиной.