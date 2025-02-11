Усс предложил восстановить стоявшую у «серого дома» часовню

Posted 11 февраля, 06:23
Published 11 февраля, 06:23
Modified 11 февраля, 06:49
Updated 11 февраля, 06:49
Усс опубликовал в «Телеграме» архивную фотографию, на которой видно уже построенное здание краевого правительства (Мира, 110), а около него — полуразрушенная часовня и часть стены собора.
Бывший губернатор напомнил, что кафедральный собор возводился в период Крымской войны и был достроен в 1861 году вместе с часовней. Храм взорвали в 1936 году, затем снесли часовню.
«Все это было осквернено, уничтожено, превращено в строительный мусор и пыль. Дикость и тяжкий грех!
Искупить содеянное призвано восстановление собора, который будет возведен в районе Стрелки — на месте основания Красноярского острога. Важным шагом на этом пути может стать возрождение часовни в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы».
Где он предлагает построить часовню — не уточнил.
Работы по воссозданию собора планируют начать весной-летом этого года. Предполагается, что строительство завершится в 2028 году — к 400-летнему юбилею Красноярска. На возведение объекта потребуется от 3,5 до 4 миллиардов рублей.