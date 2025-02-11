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Posted 11 февраля, 06:23

Published 11 февраля, 06:23

Modified 11 февраля, 06:49

Updated 11 февраля, 06:49

Усс предложил восстановить стоявшую у «серого дома» часовню

Усс предложил восстановить стоявшую у «серого дома» часовню

11 февраля 2025, 06:23
Сенатор и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс предложил восстановить разрушенную в 1930-е годы часовню, которая стояла в центре Красноярска рядом с краевой администрацией

Усс опубликовал в «Телеграме» архивную фотографию, на которой видно уже построенное здание краевого правительства (Мира, 110), а около него — полуразрушенная часовня и часть стены собора.

Бывший губернатор напомнил, что кафедральный собор возводился в период Крымской войны и был достроен в 1861 году вместе с часовней. Храм взорвали в 1936 году, затем снесли часовню.

«Все это было осквернено, уничтожено, превращено в строительный мусор и пыль. Дикость и тяжкий грех!

Искупить содеянное призвано восстановление собора, который будет возведен в районе Стрелки — на месте основания Красноярского острога. Важным шагом на этом пути может стать возрождение часовни в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы».

Где он предлагает построить часовню — не уточнил.

Фото: Красноярская епархия

Работы по воссозданию собора планируют начать весной-летом этого года. Предполагается, что строительство завершится в 2028 году — к 400-летнему юбилею Красноярска. На возведение объекта потребуется от 3,5 до 4 миллиардов рублей.

  • Часть жителей Красноярска выступали против стройки храма на Стрелке и собирали подписи для проведения референдума по этому вопросу — в ответ митрополит обвинил организаторов акции в служении дьяволу.
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#Владислав Савончик#Александр Усс#Храм#Стрелка#Усс
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