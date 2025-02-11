В доме на Алексеева в Красноярске загорелась квартира
11 февраля 2025, 04:42
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске на улице Алексеева, 107 загорелась квартира. В МЧС сообщают, что загорелись домашние вещи. Из многоэтажки спасли двоих детей и взрослого. На месте работают 16 пожарных и 4 единицы техники
Видео: ЧП Кра.
Пожарные проверяют, есть ли люди в горящей квартире и вышестоящих квартирах.
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