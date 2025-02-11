В Красноярске экскаватор загорелся на территории будущего храма. Водитель в больнице

Posted 11 февраля, 02:27
Published 11 февраля, 02:27
Modified 11 февраля, 02:32
Updated 11 февраля, 02:32
Запись инцидента появилась в телеграм-канале «Преображенский Красноярск Preo_24». В ролике видно, как огнеборцы пытаются потушить горящий экскаватор.
Корреспонденту «ПМ» в МЧС сообщили, что сообщение о возгорании на стройплощадке поступило в 08:01.
«На место прибыли 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 08:36 на площади 8 квадратных метров.
Водителя экскаватора госпитализировали в больницу из-за отравления продуктами горения».
В МЧС добавили, что дознавателю предстоит выяснить причину пожара.