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Posted 11 февраля, 02:27

Published 11 февраля, 02:27

Modified 11 февраля, 02:32

Updated 11 февраля, 02:32

В Красноярске экскаватор загорелся на территории будущего храма. Водитель в больнице

В Красноярске экскаватор загорелся на территории будущего храма. Водитель в больнице

11 февраля 2025, 02:27
Фото: t.me/preo_24.
Сегодня, 11 февраля, в Красноярске произошел пожар на территории будущего храма в Преображенском. Стройплощадка находится на Петра Подзолкова.

Запись инцидента появилась в телеграм-канале «Преображенский Красноярск Preo_24». В ролике видно, как огнеборцы пытаются потушить горящий экскаватор.

Видео: t.me/preo_24.

Корреспонденту «ПМ» в МЧС сообщили, что сообщение о возгорании на стройплощадке поступило в 08:01.

«На место прибыли 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 08:36 на площади 8 квадратных метров.
Водителя экскаватора госпитализировали в больницу из-за отравления продуктами горения».

В МЧС добавили, что дознавателю предстоит выяснить причину пожара.

  • В сентябре 2024 года стало известно о начале строительства Преображенского собора. По словам представителей епархии, вопрос о возведении храма поднимался «по инициативе местных жителей». О сроках строительства собора неизвестно.
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