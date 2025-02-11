В Красноярске на нескольких АЗС снова подорожал бензин. Чего ждать дальше?

На других заправках этой сети АИ-92 стоимость АИ-92 не изменилась с конца января — литр стоит 54,17 рубля. АИ-95 тоже не изменился в цене — 58 рублей 31 копейка за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 46 копеек и сейчас литр можно приобрести за 73 рубля 31 копейку.