В Красноярске на нескольких АЗС снова подорожал бензин. Чего ждать дальше?

Posted 11 февраля, 12:06
Published 11 февраля, 12:06
Modified 12 февраля, 00:51
Updated 12 февраля, 00:51
11 февраля «Проспект Мира» решил посмотреть, как в городе изменились цены на бензин по сравнению с концом января.
На нескольких АЗС «Газпромнефти» разные цены. Например, на одной из заправок на улице 9 Мая литр АИ-92 стоит 53,67 рубля, АИ-95 — 57 рубль 81 копейку, дизельное топливо — 72,75 рубля.
На АЗС на Шахтеров АИ-92 стоит 54,87 рубля за литр. Цена АИ-95 составляет 58 рублей 91 копейку. За литр дизельного топлива придется отдать 79,90 рубля.
На других заправках этой сети АИ-92 стоимость АИ-92 не изменилась с конца января — литр стоит 54,17 рубля. АИ-95 тоже не изменился в цене — 58 рублей 31 копейка за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 46 копеек и сейчас литр можно приобрести за 73 рубля 31 копейку.
На заправках «Роснефти» литр АИ-92 в конце января стоил 53 рубля 85 копеек, сейчас — 54 рубля 15 копеек. АИ-95 вырос в цене на 30 копеек — 57 рублей 60 копеек. Дизельное топливо тоже стало дороже — вместо 72,09 рубля придется отдать 72,49 рубля. Стоимость АИ-100 остается прежней на протяжении нескольких месяцев — 82,85 рубля за литр.
На заправках «25 часов» с конца января стоимость топлива не изменилась. За литр АИ-92 просят 53,8 рубля, за АИ-95 — 57,7 рубля. Литр АИ-98 стоит 79,9 рубля.
На сети заправочных станций «КНП» цены на топливо остались такими же, как и в конце января. Литр АИ-92 можно приобрести за 53,9 рубля, АИ-95 — за 57,9 рубля, АИ-98 — 82,9 рубля.
Ранее издание Ngs24.ru проанализировало данные Красноярскстата и чеки автовладельцев. В итоге журналисты выяснили, что за последние пять лет стоимость АИ-95 выросла почти на 15 рублей.
«Проспект Мира» спросил эксперта и представителя отрасли о том, почему в 2024 году сильно подорожало топливо и когда рост цен на бензин в этом году.
Главный редактор портала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев отметил, что в минувшем году подорожал АИ-98 и все высокооктановые виды топлива.
«Это связано с падением объемов переработки, остановками НПЗ на профилактические ремонты, а также на устранение последствий атак.
Темпы роста на 98-й были выше других, так как это более сложное и дорогое в производстве топливо, а производят его в объемах меньших, чем АИ-92 и АИ-95».
Владимир Бобылев объяснил, что основной скачок цен на топливо приходится на весну и лето из-за сельскохозяйственных работ и роста внутреннего туризма, в том числе автомобильного.
«Прошлый год не сильно отличался по тенденциям от предыдущих — цены на топливо росли и в итоге (и в этом главное отличие от предыдущих лет) по данным Росстата, рост цен на топливо превысил темпы инфляции».
В разговоре с «ПМ» главный редактор портала «Нефть и Капитал» отметил, что топливо в России начало дорожать после новогодних праздников и цены, скорее всего, будут расти в течение года.
«Проспекту Мира» в «КНП» рассказали, что стоимость топлива формируется из себестоимости и наценок от производителя, а также дистрибьютора-поставщика. После перепродажи топлива сетям АЗС продукция попадает к покупателю, который платит отпускную (итоговую) цену.
«У производителя себестоимость товара может изменяться в течение года в зависимости от объемов производства, технологий, рыночной стоимости сырья и материалов, производственных потерь, экономической ситуации, политической обстановки, налоговых изменений, сезонности и даже от природных факторов».
От прогнозирования цен на топливо в «КНП» отказались, так как они не производят бензин и у них нет нефтеперерабатывающих мощностей.