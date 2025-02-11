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Posted 11 февраля, 09:32

Published 11 февраля, 09:32

Modified 11 февраля, 09:36

Updated 11 февраля, 09:36

В Красноярске прошел концерт Шамана. Мизулина тоже пришла

В Красноярске прошел концерт Шамана. Мизулина тоже пришла

11 февраля 2025, 09:32
Фото: Немаксим, t.me.
В Красноярске 10 февраля декабря прошел третий за последний год концерт Шамана. Показываем, как это было.

Это первый раз, когда на концерт Шамана не распродали все билеты — за несколько часов до выступления в продаже было еще 199 билетов. До этого Шаман выступал в Красноярске 24 февраля 2024 года и 7 декабря 2023 года. Билеты тогда были распроданы.

За час до концерта зрители собрались в холле «Гранд Холла Сибирь». Одна из красноярок пришла на концерт в платье цветов российского флага и венке. Как пишет издание «МК в Красноярске», еще на концерте был зритель в меховой шапке, кожаной куртке, сапогах и свитере с этническим узором.

Фото: Сабина Литвинова, vk.com

На концерте, как пишут журналисты, было много детей. Им было от 2 до 8 лет. При этом, родители некоторых из них заявляли, что дети сами слушают этого исполнителя.

Сам певец вышел с опозданием. Он появился в партере с флагом России, обошел зрителей и начал выступление.

Фото: vk.com/shaman_yaroslav_dronov

Еще флаги были у людей в зрительном зале.

Фото: kras.mk.ru

За концерт Шаман сменил несколько образов — в них были и футболка с флагом, пояс из пуль, кожаные штаны.

Фото: Самый НАРОДНЫЙ SHAMAN, vk.com

На концерте были и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она записала видеокружок в свой телеграм-канал, где стоит в зрительном зале и поет.

Видео: Екатерина Мизулина, t.me.

В сети предполагают, что она целенаправленно ездит с Шаманом в города его концертов: 8 февраля она выкладывала фото из Иркутска — Шаман выступал там в этот день, а потом сообщила, что после Красноярска поедет в Томск — Шаман выступит там 12 февраля.

  • В этот раз Шаман был и в Железногорске, где провел встречу с семьями военных.
  • Ранее в сеть выложили райдер Шамана. Из него следует, что стоимость одного его полуторачасового концерта в среднем равна 12 миллионам.
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#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Концерт#Шаман#Выступление#Екатерина Мизулина
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