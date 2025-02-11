В Красноярске прошел концерт Шамана. Мизулина тоже пришла

Это первый раз, когда на концерт Шамана не распродали все билеты — за несколько часов до выступления в продаже было еще 199 билетов. До этого Шаман выступал в Красноярске 24 февраля 2024 года и 7 декабря 2023 года. Билеты тогда были распроданы.