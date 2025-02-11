В Красноярске прошел концерт Шамана. Мизулина тоже пришла

Posted 11 февраля, 09:32
Published 11 февраля, 09:32
Modified 11 февраля, 09:36
Updated 11 февраля, 09:36
Это первый раз, когда на концерт Шамана не распродали все билеты — за несколько часов до выступления в продаже было еще 199 билетов. До этого Шаман выступал в Красноярске 24 февраля 2024 года и 7 декабря 2023 года. Билеты тогда были распроданы.
За час до концерта зрители собрались в холле «Гранд Холла Сибирь». Одна из красноярок пришла на концерт в платье цветов российского флага и венке. Как пишет издание «МК в Красноярске», еще на концерте был зритель в меховой шапке, кожаной куртке, сапогах и свитере с этническим узором.
На концерте, как пишут журналисты, было много детей. Им было от 2 до 8 лет. При этом, родители некоторых из них заявляли, что дети сами слушают этого исполнителя.
Сам певец вышел с опозданием. Он появился в партере с флагом России, обошел зрителей и начал выступление.
Еще флаги были у людей в зрительном зале.
За концерт Шаман сменил несколько образов — в них были и футболка с флагом, пояс из пуль, кожаные штаны.
На концерте были и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она записала видеокружок в свой телеграм-канал, где стоит в зрительном зале и поет.
В сети предполагают, что она целенаправленно ездит с Шаманом в города его концертов: 8 февраля она выкладывала фото из Иркутска — Шаман выступал там в этот день, а потом сообщила, что после Красноярска поедет в Томск — Шаман выступит там 12 февраля.