В Красноярске сделают парк с зоной СВО и аллеями для «патриотического воспитания»

Posted 11 февраля, 05:57
Published 11 февраля, 05:57
Modified 11 февраля, 06:39
Updated 11 февраля, 06:39
Как сообщили в департаменте градостроительства, специалисты разработали концепцию благоустройства парка Гвардейский — планируется создать «военно-исторический комплекс с различными площадками и аллеями для патриотического воспитания».
Сообщается, что в парке будут три основные аллеи: одна посвящена разным видам войск, вторая — великой Отечественной войне и третья — аллея военной техники.
Территорию вокруг часовни Ильи Муромского хотят сделать зоной тихого отдыха. От нее к берегу Енисея будет идти аллея флагов, а за ней — зона парка, посвященная СВО. Рядом построят историко-патриотический центр.
А существующие в парке спортплощадку и площадку для выгула собак планируется перенести ближе к домам на проспекту Ульяновский. Там же «рассматривается возможность» разместить веревочный городок для детей.
Сейчас планируется объявить торги на разработку проектно-сметной документации. Все работы хотят завершить к 400-летию Красноярска в 2028 году.