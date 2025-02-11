prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 05:57

Published 11 февраля, 05:57

Modified 11 февраля, 06:39

Updated 11 февраля, 06:39

В Красноярске сделают парк с зоной СВО и аллеями для «патриотического воспитания»

В Красноярске сделают парк с зоной СВО и аллеями для «патриотического воспитания»

11 февраля 2025, 05:57
Фото: t.me/gradvestnik.
В Красноярске собираются благоустраивать парк Гвардейский в Зеленой роще — по концепции, в парке появится военно-исторический комплекс с зоной, посвященной СВО, и аллеями для «патриотического воспитания».

Как сообщили в департаменте градостроительства, специалисты разработали концепцию благоустройства парка Гвардейский — планируется создать «военно-исторический комплекс с различными площадками и аллеями для патриотического воспитания».

Сообщается, что в парке будут три основные аллеи: одна посвящена разным видам войск, вторая — великой Отечественной войне и третья — аллея военной техники.

Фото: t.me/gradvestnik

Территорию вокруг часовни Ильи Муромского хотят сделать зоной тихого отдыха. От нее к берегу Енисея будет идти аллея флагов, а за ней — зона парка, посвященная СВО. Рядом построят историко-патриотический центр.

Фото: t.me/gradvestnik

А существующие в парке спортплощадку и площадку для выгула собак планируется перенести ближе к домам на проспекту Ульяновский. Там же «рассматривается возможность» разместить веревочный городок для детей.

Сейчас планируется объявить торги на разработку проектно-сметной документации. Все работы хотят завершить к 400-летию Красноярска в 2028 году.

  • Ранее в красноярском Академгородке перед военным учебным центром при СФУ на месте поля обустроили «пространство патриотического воспитания». В пространстве есть Аллея Славы, посвященная бойцам СВО и локальных войн, музей вооружения и военной техники.
Читайте также:
Минус телефоны, плюс патриотизм: что изменилось в школах с 1 сентябряВ детсадах Красноярска ввели «патриотическое воспитание». Рассказывают детям об армии
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Парк#СВО#Патриотизм#Военный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика