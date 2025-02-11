В Красноярске в конце недели резко похолодает до -25 градусов

Posted 11 февраля, 07:14
Published 11 февраля, 07:14
Modified 11 февраля, 07:14
Updated 11 февраля, 07:14
В течение этой рабочей недели в Красноярске ночные температуры будут в пределах от -5 до -10. Днем температура воздуха составит от -3 до -7 градусов.
«К выходным прогнозируется похолодание. Предварительно, в ночь на субботу, 15 февраля, в Красноярске похолодает до -12. Днем будет около -8…-10 градусов.
В воскресенье в ночные часы температура воздуха может опуститься до -25 градусов. Днем ожидается от -15 до -17».
По словам Елены Гаер, в Красноярске на этой неделе ежедневно будет идти небольшой снег. Ветер будет умеренный, а к воскресенью стихнет до слабого.