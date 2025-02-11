В Красноярском крае за год заключили 38 тысяч договоров в СберНПФ под 17,8% годовых

Posted 11 февраля, 10:50
Published 11 февраля, 10:50
Modified 11 февраля, 10:52
Updated 11 февраля, 10:52
По данным Сбера, более склонными к долгосрочным сбережениям оказались женщины (67% сберегателей). При этом каждый пятый участник перевел в программу средства накопительной пенсии. В январе–декабре прошлого года жители Красноярского края направили 740 млн рублей в программу долгосрочных сбережений и перевели в неё 1,5 млрд рублей средств накопительной пенсии. В этом людям помогли сервисы СберНПФ.
«Первый год работы программы долгосрочных сбережений показал: сберегателей Красноярского края заинтересовал новый инструмент. По итогам 2024 года жители региона заключили 38 тыс. договоров ПДС в СберНПФ. Многие перевели в программу средства накопительной пенсии: в прошлом году мы помогли с этим 7 тыс. наших клиентов из Красноярского края. Теперь эти деньги стали частью долгосрочных сбережений и помогут строить надёжное финансовое будущее. Дополнительной выгодой стал инвестиционный доход. Жители Красноярского края заработали 17,8% годовых по ПДС в СберНПФ. Эти деньги уже поступили на ПДС-счета», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.
Управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин добавил, что сберегатели в регионе вступают в ПДС, чтобы копить средства с софинансированием и налоговыми льготами:
«Жители Красноярского края вошли в топ-15 регионов по числу оформленных договоров ПДС в СберНПФ. Каждый пятый (19%) перевел в неё средства накопительной пенсии. Дополнительную выгоду при пополнении ПДС в СберНПФ может принести повышенная ставка по вкладу: до 29% годовых для „Заботы о будущем“. Так человек сможет удобно откладывать, например, ещё и на ближайший отпуск. Открыть вклад можно в отделении Сбера».
С ПДС россияне могут откладывать на долгосрочные цели — например, будущее детей, недвижимость или комфортную жизнь в любом возрасте. Чтобы вступить в программу, заключите договор с негосударственным пенсионным фондом.