В Красноярском крае за год заключили 38 тысяч договоров в СберНПФ под 17,8% годовых

По данным Сбера, более склонными к долгосрочным сбережениям оказались женщины (67% сберегателей). При этом каждый пятый участник перевел в программу средства накопительной пенсии. В январе–декабре прошлого года жители Красноярского края направили 740 млн рублей в программу долгосрочных сбережений и перевели в неё 1,5 млрд рублей средств накопительной пенсии. В этом людям помогли сервисы СберНПФ.