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Posted 11 февраля, 10:50

Published 11 февраля, 10:50

Modified 11 февраля, 10:52

Updated 11 февраля, 10:52

В Красноярском крае за год заключили 38 тысяч договоров в СберНПФ под 17,8% годовых

В Красноярском крае за год заключили 38 тысяч договоров в СберНПФ под 17,8% годовых

11 февраля 2025, 10:50
Фото: Сбер.
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: 2W5zFGXdJjz
За 2024 год в Красноярском крае заключили 38 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Регион вошел в топ-15 по числу открытых ПДС-копилок.

По данным Сбера, более склонными к долгосрочным сбережениям оказались женщины (67% сберегателей). При этом каждый пятый участник перевел в программу средства накопительной пенсии. В январе–декабре прошлого года жители Красноярского края направили 740 млн рублей в программу долгосрочных сбережений и перевели в неё 1,5 млрд рублей средств накопительной пенсии. В этом людям помогли сервисы СберНПФ.

«Первый год работы программы долгосрочных сбережений показал: сберегателей Красноярского края заинтересовал новый инструмент. По итогам 2024 года жители региона заключили 38 тыс. договоров ПДС в СберНПФ. Многие перевели в программу средства накопительной пенсии: в прошлом году мы помогли с этим 7 тыс. наших клиентов из Красноярского края. Теперь эти деньги стали частью долгосрочных сбережений и помогут строить надёжное финансовое будущее. Дополнительной выгодой стал инвестиционный доход. Жители Красноярского края заработали 17,8% годовых по ПДС в СберНПФ. Эти деньги уже поступили на ПДС-счета», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

Управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин добавил, что сберегатели в регионе вступают в ПДС, чтобы копить средства с софинансированием и налоговыми льготами:

«Жители Красноярского края вошли в топ-15 регионов по числу оформленных договоров ПДС в СберНПФ. Каждый пятый (19%) перевел в неё средства накопительной пенсии. Дополнительную выгоду при пополнении ПДС в СберНПФ может принести повышенная ставка по вкладу: до 29% годовых для „Заботы о будущем“. Так человек сможет удобно откладывать, например, ещё и на ближайший отпуск. Открыть вклад можно в отделении Сбера».

С ПДС россияне могут откладывать на долгосрочные цели — например, будущее детей, недвижимость или комфортную жизнь в любом возрасте. Чтобы вступить в программу, заключите договор с негосударственным пенсионным фондом.

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