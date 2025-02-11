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Posted 11 февраля, 07:05

Published 11 февраля, 07:05

Modified 11 февраля, 07:05

Updated 11 февраля, 07:05

В России появился первый лайфстайл-банк, который не взимает никаких тарифов

В России появился первый лайфстайл-банк, который не взимает никаких тарифов

11 февраля 2025, 07:05
Фото: Изображение Midjourney.
Банк для предпринимателей «Хайс» обновил свою стратегию. Теперь он стал первым в России лайфстайл-банком, предоставляющим полный набор услуг для индивидуальных предпринимателей без каких-либо комиссий и тарифов.

С февраля 2025 года банк отменил дополнительные условия для клиентов и ввел концепцию family office вместо традиционной банковской поддержки, пишет 56orb.ru.

Учреждение начало свою деятельность в 2021 году как банк для ИП. «Хайс» предлагает широкий ассортимент бесплатных услуг, включая переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, внешнеэкономическую деятельность, бухгалтерские услуги и международные переводы.

Тем не менее для того, чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен выполнить несколько условий: он должен как минимум работать год на рынке, быть честным и порядочным, а также находиться в «зеленой группе риска» по данным Центробанка.

В ближайшие месяцы банк планирует представить три новые группы продуктов. Первая группа будет связана с бесплатными финансовыми инструментами, вторая — с услугами персонализированного family office, закрывающего не только банковские, но и личные поручения клиентов, а третья — с лайфстайл-сервисами.

Новым СЕО «Хайс» стал Павел Семенов, прежде занимавший должность председателя правления Модульбанка и основавший компанию «Черная бухгалтерия».

Семенов акцентирует внимание на том, что основная цель «Хайс» заключается в улучшении качества обслуживания предпринимателей. Он заявляет, что внедрение нового стандарта позволит значительно повысить уровень банковского сервиса в России.

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