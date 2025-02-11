Жительница края до смерти избила пенсионерку. Дело раскрыли спустя 21 год

Уголовное дело возбудили, но найти убийцу не удалось, предварительное следствие по уголовному делу приостановили. Через несколько лет следователи повторно изучили материалы дела и допросы свидетелей, провели экспертные исследования и вышли на 41-летнюю жительницу Саянского района.