Жительница края до смерти избила пенсионерку. Дело раскрыли спустя 21 год

Posted 11 февраля, 05:34
Published 11 февраля, 05:34
Modified 11 февраля, 05:36
Updated 11 февраля, 05:36
19 марта 2004 года на веранде дома обнаружили избитую 66-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, но она скончалась, не приходя в сознание, из-за открытой черепно-мозговой травмы.
Уголовное дело возбудили, но найти убийцу не удалось, предварительное следствие по уголовному делу приостановили. Через несколько лет следователи повторно изучили материалы дела и допросы свидетелей, провели экспертные исследования и вышли на 41-летнюю жительницу Саянского района.
Эксперты провели психофизиологическое исследование женщине и предъявляли ей доказательства ее причастности к преступлению, и она призналась в содеянном.
Следователи установили, что обвиняемая пошла к соседке, чтобы взять спиртное в долг, но получила отказ. Фигурантка взяла металлическую палку и нанесла женщине больше 6 ударов по голове и скрылась.
Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения, затем направят в суд.