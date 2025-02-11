prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 05:34

Published 11 февраля, 05:34

Modified 11 февраля, 05:36

Updated 11 февраля, 05:36

Жительница края до смерти избила пенсионерку. Дело раскрыли спустя 21 год

Жительница края до смерти избила пенсионерку. Дело раскрыли спустя 21 год

11 февраля 2025, 05:34
Фото: СК Красноярского края.
В Ужуре Красноярского края завершили расследование уголовного дела против женщины, обвиняемой в причинении смертельных травм пенсионерке. Преступление произошло 21 год назад.

19 марта 2004 года на веранде дома обнаружили избитую 66-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, но она скончалась, не приходя в сознание, из-за открытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбудили, но найти убийцу не удалось, предварительное следствие по уголовному делу приостановили. Через несколько лет следователи повторно изучили материалы дела и допросы свидетелей, провели экспертные исследования и вышли на 41-летнюю жительницу Саянского района.

Фото: СК Красноярского края

Эксперты провели психофизиологическое исследование женщине и предъявляли ей доказательства ее причастности к преступлению, и она призналась в содеянном.

Следователи установили, что обвиняемая пошла к соседке, чтобы взять спиртное в долг, но получила отказ. Фигурантка взяла металлическую палку и нанесла женщине больше 6 ударов по голове и скрылась.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения, затем направят в суд.

Читайте также:
Житель Латвии помогал организовать убийство красноярца. Его осудили спустя 14 летКрасноярца забили до смерти и вынесли умирать на мороз. Дело раскрыли спустя 25 летИностранец изнасиловал певицу из кафе. Ему вынесли приговор спустя 17 лет
#Владислав Савончик#Происшествия#Расследование#Нападение#Суд#Убийство#Красноярский край#Ужур#Пенсионерка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика