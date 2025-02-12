16-летняя красноярка родила сама и выкинула ребенка в мусоропровод

Posted 12 февраля, 09:23
Published 12 февраля, 09:23
Modified 12 февраля, 11:16
Updated 12 февраля, 11:16
По версии следователей, сегодня днем, 12 февраля, в городскую больницу поступила 16-летняя девушка. Ей понадобилась медпомощь после преждевременных родов.
Утром девушка в квартире самостоятельно родила ребенка. По предварительным данным, она находилась на 22 неделе беременности. После девушка избавилась от плода, выбросив его в мусорный бак.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, чтобы установить был ли младенец живорожденным или мертворожденным, а также причины смерти.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
Обновление: в СК и прокуратуре рассказали подробности. Выяснилось, что ребенок подавал признаки жизни после рождения.