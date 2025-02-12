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Posted 12 февраля, 09:23

Published 12 февраля, 09:23

Modified 12 февраля, 11:16

Updated 12 февраля, 11:16

16-летняя красноярка родила сама и выкинула ребенка в мусоропровод

16-летняя красноярка родила сама и выкинула ребенка в мусоропровод

12 февраля 2025, 09:23
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске в одном из домов на улице Львовской нашли тело ребенка в мусорном баке. СК возбудил уголовное дело.

По версии следователей, сегодня днем, 12 февраля, в городскую больницу поступила 16-летняя девушка. Ей понадобилась медпомощь после преждевременных родов.

Утром девушка в квартире самостоятельно родила ребенка. По предварительным данным, она находилась на 22 неделе беременности. После девушка избавилась от плода, выбросив его в мусорный бак.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, чтобы установить был ли младенец живорожденным или мертворожденным, а также причины смерти.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

Обновление: в СК и прокуратуре рассказали подробности. Выяснилось, что ребенок подавал признаки жизни после рождения.

#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Дети#Уголовное дело#Беременность#Роды#Экспертиза#Мусоропровод#Новорожденный
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