Анестезиолога будут судить за смерть 7-летнего мальчика в красноярской стоматологии

По заявлению следователей, врач не провел специального предоперационного обследования, чтобы выявить возможные осложнения — поэтому он не обнаружил у ребенка патологии трахеи. После того, как у мальчика возникла дыхательная недостаточность, анестезиолог не смог оказать экстренную помощь и провести трахеостомию.