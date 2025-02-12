Анестезиолога будут судить за смерть 7-летнего мальчика в красноярской стоматологии

Posted 12 февраля, 07:30
Published 12 февраля, 07:30
Modified 12 февраля, 07:32
Updated 12 февраля, 07:32
12 июня 7-летний мальчик и его мать приехали из Большемуртинского района в частный медцентр «Лорри» на Красрабе — ребенку нужно было вылечить зуб и провести чистку. Процедуры должны были выполнить «во сне» — под седацией.
По данным краевого СК, мама мальчика принесла в клинику необходимые результаты анализов. Анестезиолог сделал вывод, что противопоказаний для седации нет, после чего ввел мальчику препарат. Однако состояние ребенка резко ухудшилось. Его пытались спасти врачи, но он скончался.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).
В самой клинике гибель ребенка называли «несчастным случаем», а мама мальчика подробно рассказывала о событиях того дня. Прокуратура нашла много нарушений в клинике после смерти ребенка.
В СК сообщили, что врачу анестезиологу-реаниматологу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 2 статья 109 УК РФ).
Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть мальчика наступила от острой дыхательной недостаточности, вызванной спазмом при проведении анестезии на фоне патологии трахеи.
По заявлению следователей, врач не провел специального предоперационного обследования, чтобы выявить возможные осложнения — поэтому он не обнаружил у ребенка патологии трахеи. После того, как у мальчика возникла дыхательная недостаточность, анестезиолог не смог оказать экстренную помощь и провести трахеостомию.
Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.