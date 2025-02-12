Авито: Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Красноярске

Также платформа Авито с октября 2022 года развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России. С помощью выкупа пользователи могут продать свой смартфон партнеру Авито, которые те, после предпродажной подготовки, смогут реализовать.