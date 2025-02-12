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Posted 12 февраля, 08:52

Published 12 февраля, 08:52

Modified 12 февраля, 08:54

Updated 12 февраля, 08:54

Авито: Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Красноярске

Авито: Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Красноярске

12 февраля 2025, 08:52
Фото: 1MI.
Эксперты Авито проанализировали рынок смартфонов в Красноярске за 2024 год и выяснили, что китайские бренды, такие как Infinix и TECNO, показывают самый большой рост продаж. При этом лидерами по объему продаж пока остаются Apple, Samsung и Xiaomi.

В 2024 году на рынке смартфонов в Красноярске произошли изменения. Аналитики изучили динамику продаж смартфонов и выяснили следующее:

Лидеры по объему продаж:

  • Apple: 65% рынка. Средняя цена перепродажи — 31 000 рублей, нового смартфона — 71 000 рублей.
  • Samsung: 12% рынка. Средняя цена перепродажи — 18 000 рублей, нового смартфона — 49 000 рублей.
  • Xiaomi: 10% рынка. Средняя цена перепродажи — 9 000 рублей, нового смартфона — 21 000 рублей.

Другие популярные бренды:

  • HONOR: 3% рынка. Средняя цена перепродажи — 7 000 рублей, нового смартфона — 19 000 рублей.
  • realme: 2% рынка. Средняя цена перепродажи — 8 000 рублей, нового смартфона — 15 000 рублей.

Лидеры по росту продаж:

  • Infinix: Рост продаж в 3,5 раза. Средняя цена перепродажи — 8 000 рублей, нового смартфона — 11 000 рублей.
  • TECNO: Рост продаж в 2,5 раза. Средняя цена перепродажи — 7 000 рублей, нового смартфона — 11 000 рублей.
  • Google: Рост продаж в 2 раза. Средняя цена перепродажи — 21 000 рублей, нового смартфона — 51 000 рублей.
  • realme: Рост продаж на 25%.
  • Apple: Рост продаж на 18%.

В целом продажи новых смартфонов в Красноярске выросли на 61% по сравнению с 2023 годом. При этом доля новых смартфонов в общем объеме продаж увеличилась с 19% до 24%.

«Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 году — это увеличение доли новых устройств на Авито и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста. Однако интерес к покупке и продаже гаджетов „с рук“ остается стабильно высоким и активно реализуется в таких программах как выкуп смартфонов партнерами Авито у частных продавцов. По итогам 2024 года число сделок с использованием этого инструмента выросло в шесть раз», — прокомментировал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито Павел Комаров.

Также аналитики отметили, что самые высокие средние цены на смартфоны в 2024 году были зафиксированы:

  • В Москве (39 000 рублей);
  • Симферополе (38 000 рублей);
  • Ростове-на-Дону (37 000 рублей).

Самые доступные цены были:

  • В Карелии (21 000 рублей);
  • Архангельске (22 000 рублей);
  • Смоленске (25 000 рублей).

Что касается динамики роста продаж новых смартфонов по городам, то:

  • Лидером стал Калининград (рост в два раза);
  • На 69% выросли продажи в Магнитогорске и Перми;
  • На 61% — в Красноярске;
  • На 53% чаще новые смартфоны стали покупать в Екатеринбурге.

Также платформа Авито с октября 2022 года развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России. С помощью выкупа пользователи могут продать свой смартфон партнеру Авито, которые те, после предпродажной подготовки, смогут реализовать.

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