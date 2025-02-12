Авито: Китайские бренды захватывают рынок смартфонов в Красноярске

Posted 12 февраля, 08:52
Published 12 февраля, 08:52
Modified 12 февраля, 08:54
Updated 12 февраля, 08:54
В 2024 году на рынке смартфонов в Красноярске произошли изменения. Аналитики изучили динамику продаж смартфонов и выяснили следующее:
Лидеры по объему продаж:
Другие популярные бренды:
Лидеры по росту продаж:
В целом продажи новых смартфонов в Красноярске выросли на 61% по сравнению с 2023 годом. При этом доля новых смартфонов в общем объеме продаж увеличилась с 19% до 24%.
«Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 году — это увеличение доли новых устройств на Авито и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста. Однако интерес к покупке и продаже гаджетов „с рук“ остается стабильно высоким и активно реализуется в таких программах как выкуп смартфонов партнерами Авито у частных продавцов. По итогам 2024 года число сделок с использованием этого инструмента выросло в шесть раз», — прокомментировал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито Павел Комаров.
Также аналитики отметили, что самые высокие средние цены на смартфоны в 2024 году были зафиксированы:
Самые доступные цены были:
Что касается динамики роста продаж новых смартфонов по городам, то:
Также платформа Авито с октября 2022 года развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России. С помощью выкупа пользователи могут продать свой смартфон партнеру Авито, которые те, после предпродажной подготовки, смогут реализовать.