Дизайнер Артемий Лебедев снова похвалил Красноярск

Posted 12 февраля, 06:31
Published 12 февраля, 06:31
Modified 12 февраля, 06:33
Updated 12 февраля, 06:33
Лебедев прилетал в Красноярск, чтобы выступить на #Ефоруме. Сначала он выставил в своих соцсетях фото, и порадовался, что в Красноярске холодно.
12 февраля он выложил новый выпуск новостей на своей странице VK. В начале ролика он сказал, что «важнейшая новость прошедшей недели» — это то, что на выходных он «сгонял» в его «любимый город Красноярск».
«Неплохо провел там время, вкусно поел, и выпил много разных, прекрасных и замечательных вин в одном очень уютном подвале. Горячо рекомендую при случае сгонять в Красноярск и насладиться этим прекрасным городом», — говорит Лебедев.