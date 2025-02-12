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Posted 12 февраля, 06:31

Published 12 февраля, 06:31

Modified 12 февраля, 06:33

Updated 12 февраля, 06:33

Дизайнер Артемий Лебедев снова похвалил Красноярск

Дизайнер Артемий Лебедев снова похвалил Красноярск

12 февраля 2025, 06:31
Фото: Артемий Лебедев, соцсети.
Дизайнер Артемий Лебедев снова прилетел в Красноярск и похвалил город.

Лебедев прилетал в Красноярск, чтобы выступить на #Ефоруме. Сначала он выставил в своих соцсетях фото, и порадовался, что в Красноярске холодно.

Фото: Артемий Лебедев, соцсети

12 февраля он выложил новый выпуск новостей на своей странице VK. В начале ролика он сказал, что «важнейшая новость прошедшей недели» — это то, что на выходных он «сгонял» в его «любимый город Красноярск».

«Неплохо провел там время, вкусно поел, и выпил много разных, прекрасных и замечательных вин в одном очень уютном подвале. Горячо рекомендую при случае сгонять в Красноярск и насладиться этим прекрасным городом», — говорит Лебедев.
Видео: Артемий Лебедев, vk.com.
  • Дизайнер называл Красноярск «кулинарной столицей» еще в интервью Светлане Бондарчук в 2022 году. В том же году он назвал Новосибирск «недоразумением» и «жопой», а Красноярск — столицей Сибири. Новосибирск, по мнению дизайнера, это «провинциальный» город, в котором люди живут временно, чтобы накопить денег и уехать.
  • Артемий Лебедев побывал в Красноярске летом 2023 года. Тогда он был на «Диком ужине», который проводил ресторан Fresco.
  • В 2024 году Лебедев говорил, что Новосибирск пытается догонять Красноярск уровнем своих ресторанов.
  • Летом Лебедев снова похвалил красноярские рестораны на своем выступлении на VK Fest в Москве. Он сказал, что в Красноярск можно прилетать именно ради них.
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