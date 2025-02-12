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Posted 12 февраля, 05:10

Published 12 февраля, 05:10

Modified 12 февраля, 05:11

Updated 12 февраля, 05:11

«Думали, что тревога ложная»: что происходило в первые минуты пожара в фитнес-центре

«Думали, что тревога ложная»: что происходило в первые минуты пожара в фитнес-центре

12 февраля 2025, 05:10
Фото: Бал дебютанток.
Сегодня, 12 февраля, на улице Алексеева произошел пожар в фитнес-клубе. Одна из посетительниц центра заявила, что посетители не торопились эвакуироваться.

Красноярский сексолог Яна Чебатарева в соцсетях сообщила, что была в фитнес-клубе, когда там начался пожар. Она рассказала, что была в раздевалке, когда раздалась пожарная тревога и прозвучала просьба покинуть помещение.

Видео: Бал дебютанток.
Видео: Бал дебютанток.
«Я увидела, как дым идет из сауны. Буквально за несколько минут он заполонил всю раздевалку. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки.
Но те, кто не был в раздевалке, услышали тревогу и подумали, что она ложная. Мол, куда торопиться?»

Яна Чебатарева отметила, что большинство посетителей фитнес-центра не успели одеться и выбежали в экипировке на улицу. Красноярка рекомендует покидать помещение, если прозвучит пожарная тревога.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#Алексеева
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