«Думали, что тревога ложная»: что происходило в первые минуты пожара в фитнес-центре

Posted 12 февраля, 05:10
Published 12 февраля, 05:10
Modified 12 февраля, 05:11
Updated 12 февраля, 05:11
Красноярский сексолог Яна Чебатарева в соцсетях сообщила, что была в фитнес-клубе, когда там начался пожар. Она рассказала, что была в раздевалке, когда раздалась пожарная тревога и прозвучала просьба покинуть помещение.
«Я увидела, как дым идет из сауны. Буквально за несколько минут он заполонил всю раздевалку. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки.
Но те, кто не был в раздевалке, услышали тревогу и подумали, что она ложная. Мол, куда торопиться?»
Яна Чебатарева отметила, что большинство посетителей фитнес-центра не успели одеться и выбежали в экипировке на улицу. Красноярка рекомендует покидать помещение, если прозвучит пожарная тревога.