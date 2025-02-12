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Posted 12 февраля, 08:18

Published 12 февраля, 08:18

Modified 12 февраля, 08:20

Updated 12 февраля, 08:20

Коллектив «Ангарочка» Богучанской ГЭС победил в конкурсе «Энергия таланта»

Коллектив «Ангарочка» Богучанской ГЭС победил в конкурсе «Энергия таланта»

12 февраля 2025, 08:18
Фото: Богучанская ГЭС.
Сотрудники Богучанской ГЭС из вокального коллектива «Ангарочка» стали призерами творческого конкурса «Энергия таланта», посвященного 20-летию Группы РусГидро. Их композиция получила спецприз «Лидер соцсетей» за рекордное число положительных отзывов в социальных сетях.
Фото: Богучанская ГЭС

Награду певцам вручил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков. Коллектив «Ангарочка» объединил сотрудников разных подразделений станции: Ольгу Антоненко, Анастасию Котляр, Оксану Волчек, Наталью Морозову, Ольгу Шафикову, Ольгу Бадьян, Веронику Рудченко и Светлану Лезину. Участники самостоятельно придумывали текст песни, ставили хореографию, подбирали костюмы и монтировали видео.

«Помогали в записи и наши дети. Каждый внес свой вклад: одни придумывали креативные идеи и сочиняли слова песни, другие ставили танец, монтировали видео, занимались подбором костюмов. В итоге удалось ярко реализовать задуманный сюжет, ведь все участники проявили артистизм, инициативу и командный дух. Благодарим всех, кто проголосовал за наш ролик в соцсетях — среди них были и коллеги, работники Богучанской ГЭС, и земляки из Кежемского района Красноярского края», — сказала участница коллектива Татьяна Намазова.

В честь 20-летия компании в 2024 году прошли пять творческих состязаний. «Энергия таланта» собрала 26 номеров в двух номинациях — вокал и танец. Кроме него, сотрудники и их семьи участвовали в конкурсах «Энергия команды», фотоконкурсе «РусГидро в кадре» и конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастера РусГидро». Для детей открыли отдельную номинацию «Палитра РусГидро», где юные художники могли раскрыть тему энергетики.

Победа вдохновила «Ангарочку» на новые проекты. Коллектив планирует продолжить выступления, совмещая творчество с работой на станции.

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