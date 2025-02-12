Коллектив «Ангарочка» Богучанской ГЭС победил в конкурсе «Энергия таланта»

В честь 20-летия компании в 2024 году прошли пять творческих состязаний. «Энергия таланта» собрала 26 номеров в двух номинациях — вокал и танец. Кроме него, сотрудники и их семьи участвовали в конкурсах «Энергия команды», фотоконкурсе «РусГидро в кадре» и конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастера РусГидро». Для детей открыли отдельную номинацию «Палитра РусГидро», где юные художники могли раскрыть тему энергетики.