Коллектив «Ангарочка» Богучанской ГЭС победил в конкурсе «Энергия таланта»

Posted 12 февраля, 08:18
Published 12 февраля, 08:18
Modified 12 февраля, 08:20
Updated 12 февраля, 08:20
Награду певцам вручил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков. Коллектив «Ангарочка» объединил сотрудников разных подразделений станции: Ольгу Антоненко, Анастасию Котляр, Оксану Волчек, Наталью Морозову, Ольгу Шафикову, Ольгу Бадьян, Веронику Рудченко и Светлану Лезину. Участники самостоятельно придумывали текст песни, ставили хореографию, подбирали костюмы и монтировали видео.
«Помогали в записи и наши дети. Каждый внес свой вклад: одни придумывали креативные идеи и сочиняли слова песни, другие ставили танец, монтировали видео, занимались подбором костюмов. В итоге удалось ярко реализовать задуманный сюжет, ведь все участники проявили артистизм, инициативу и командный дух. Благодарим всех, кто проголосовал за наш ролик в соцсетях — среди них были и коллеги, работники Богучанской ГЭС, и земляки из Кежемского района Красноярского края», — сказала участница коллектива Татьяна Намазова.
В честь 20-летия компании в 2024 году прошли пять творческих состязаний. «Энергия таланта» собрала 26 номеров в двух номинациях — вокал и танец. Кроме него, сотрудники и их семьи участвовали в конкурсах «Энергия команды», фотоконкурсе «РусГидро в кадре» и конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастера РусГидро». Для детей открыли отдельную номинацию «Палитра РусГидро», где юные художники могли раскрыть тему энергетики.
Победа вдохновила «Ангарочку» на новые проекты. Коллектив планирует продолжить выступления, совмещая творчество с работой на станции.