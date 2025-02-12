Космонавт из Назарова в марте полетит на МКС. Он станет первым красноярцем в космосе

Posted 12 февраля, 04:28
Published 12 февраля, 04:28
Modified 12 февраля, 08:22
Updated 12 февраля, 08:22
Космонавт примет участие в миссии NASA и полетит на МКС в составе корабля Crew Dragon (миссия Crew-10). Вместе с Песковым в космос отправятся два американских астронавта Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониши.
В NASA сообщили, что уроженец Назарова вместе с Ониши будут специалистами миссии, Макклейн — командиром экипажа, Айерс — пилотом.
Миссия Crew-10 — совместный проект космической компании Илона Маска SpaceX и национального космического агентства США.
Отметим, что Кирилл Песков станет первым космонавтом из Красноярского края, который отправится в космос.
34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле. Затем он переехал в Назарово и учился в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.