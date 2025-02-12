prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 04:28

Published 12 февраля, 04:28

Modified 12 февраля, 08:22

Updated 12 февраля, 08:22

Космонавт из Назарова в марте полетит на МКС. Он станет первым красноярцем в космосе

Космонавт из Назарова в марте полетит на МКС. Он станет первым красноярцем в космосе

12 февраля 2025, 04:28
Фото: NASA.
Уроженец Назарова Кирилл Песков 12 марта отправится на Международную космическую станцию (МКС).

Космонавт примет участие в миссии NASA и полетит на МКС в составе корабля Crew Dragon (миссия Crew-10). Вместе с Песковым в космос отправятся два американских астронавта Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониши.

В NASA сообщили, что уроженец Назарова вместе с Ониши будут специалистами миссии, Макклейн — командиром экипажа, Айерс — пилотом.

Миссия Crew-10 — совместный проект космической компании Илона Маска SpaceX и национального космического агентства США.

Отметим, что Кирилл Песков станет первым космонавтом из Красноярского края, который отправится в космос.

34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле. Затем он переехал в Назарово и учился в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.

Читайте также:
В Красноярске за полмиллиона продают VIP-туры на запуск ракеты на Байконуре
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Космос#Красноярский край#Назарово#МКС#Космонавт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика