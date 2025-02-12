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Posted 12 февраля, 01:13

Published 12 февраля, 01:13

Modified 12 февраля, 01:14

Updated 12 февраля, 01:14

Красноярск утром накрыл мощный снегопад

Красноярск утром накрыл мощный снегопад

12 февраля 2025, 01:13
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 12 февраля, в Красноярске в утренние часы прошел сильный снегопад. Также в городе ночью и утром бушевал сильный ветер.

Одна из читательниц рассказала «ПМ», что небольшой снег начал идти в городе около 4 утра.

«В 05:30 я пошла выгуливать собаку и начался сильный снегопад. Представьте себе, что в это время еще были сильные порывы ветра. Очень неприятно было находиться на улице в тот момент. Идешь и ничего не видишь, потому что снег тебе в лицо летит».
Фото: prmira.ru

По прогнозам синоптиков, сегодня в городе днем будет от -4 до -6 градусов. Порывы ветра составят 15-18 м/с. В течение дня ожидается снег.

Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в конце этой недели в Красноярск придет похолодание. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -25 градусов.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Ветер#Снег#Снегопад#Февраль
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