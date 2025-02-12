Красноярск утром накрыл мощный снегопад

Posted 12 февраля, 01:13
Published 12 февраля, 01:13
Modified 12 февраля, 01:14
Updated 12 февраля, 01:14
Одна из читательниц рассказала «ПМ», что небольшой снег начал идти в городе около 4 утра.
«В 05:30 я пошла выгуливать собаку и начался сильный снегопад. Представьте себе, что в это время еще были сильные порывы ветра. Очень неприятно было находиться на улице в тот момент. Идешь и ничего не видишь, потому что снег тебе в лицо летит».
По прогнозам синоптиков, сегодня в городе днем будет от -4 до -6 градусов. Порывы ветра составят 15-18 м/с. В течение дня ожидается снег.
Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в конце этой недели в Красноярск придет похолодание. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -25 градусов.