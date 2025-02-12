Красноярцев стали чаще звать работать в Китай, но реже в Грузию и Казахстан

Posted 12 февраля, 09:36
Published 12 февраля, 09:36
Modified 12 февраля, 10:33
Updated 12 февраля, 10:33
Данные «ПМ» предоставили аналитики hh.ru. За 2024 год резюме красноярцев получили 10,7 тысячи приглашений на нероссийские вакансии — речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, а компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.
Чаще всего красноярцы получали приглашения на вакансии из Казахстана — 18% или 2 тысячи приглашений, Беларуси — 17% или 1,8 тысячи, Турции — 8%, или 0,9 тысячи, Грузии, Узбекистана — по 6%, Китая — 5% и ОАЭ — 4%.
«Наиболее значимо вырос интерес к специалистам из Красноярского края в Китае — в 2023 году было зафиксировано 73 приглашения, в 2024 уже 566, рост в 7,7 раз», — отмечает директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
При этом снизился поток приглашений на работу из Грузии — с 783 приглашений до 636 и Казахстана — с 2,1 тысячи до 2 тысяч.
Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами, программисты, разработчики, операторы call-центра, дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу.