Красноярцев стали чаще звать работать в Китай, но реже в Грузию и Казахстан

Данные «ПМ» предоставили аналитики hh.ru. За 2024 год резюме красноярцев получили 10,7 тысячи приглашений на нероссийские вакансии — речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, а компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.