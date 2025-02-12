prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 09:36

Published 12 февраля, 09:36

Modified 12 февраля, 10:33

Updated 12 февраля, 10:33

Красноярцев стали чаще звать работать в Китай, но реже в Грузию и Казахстан

Красноярцев стали чаще звать работать в Китай, но реже в Грузию и Казахстан

12 февраля 2025, 09:36
Фото: 1MI.
Красноярцев стали чаще звать работать в Китай и другие страны — в 2024 году количество приглашений выросло на 34% по сравнению с 2023 годом;

Данные «ПМ» предоставили аналитики hh.ru. За 2024 год резюме красноярцев получили 10,7 тысячи приглашений на нероссийские вакансии — речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, а компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.

Чаще всего красноярцы получали приглашения на вакансии из Казахстана — 18% или 2 тысячи приглашений, Беларуси — 17% или 1,8 тысячи, Турции — 8%, или 0,9 тысячи, Грузии, Узбекистана — по 6%, Китая — 5% и ОАЭ — 4%.

«Наиболее значимо вырос интерес к специалистам из Красноярского края в Китае — в 2023 году было зафиксировано 73 приглашения, в 2024 уже 566, рост в 7,7 раз», — отмечает директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

При этом снизился поток приглашений на работу из Грузии — с 783 приглашений до 636 и Казахстана — с 2,1 тысячи до 2 тысяч.

Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами, программисты, разработчики, операторы call-центра, дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу.

Читайте также:
Кому в Красноярске и крае предлагают зарплаты до 300 тысяч? Вот топ специальностейВ России могут ввести сокращенную рабочую неделю. Что говорят в Госдуме?Стало известно, сколько зарабатывают стоматологи в Красноярске
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Работа#Красноярский край#Казахстан#Вакансии#Китай#Резюме#Грузия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика