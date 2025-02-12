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Posted 12 февраля, 04:18

Published 12 февраля, 04:18

Modified 12 февраля, 04:20

Updated 12 февраля, 04:20

Квартира в Красноярске могла сгореть из-за майнинговой фермы

Квартира в Красноярске могла сгореть из-за майнинговой фермы

12 февраля 2025, 04:18
Фото: Kras Mash.
Полиция проверяет информацию о том, что в сгоревшей квартире на улице Алексеева в Красноярске якобы работало майнинговое оборудование, которое подключили к сети незаконно. Это могло стать причиной пожара.

Пожар произошел вчера, 11 февраля, в квартире на 12 этаже. Телеграм-канал Kras Mash написал, что по словам соседей, на сгоревшем балконе в нашли майнинговое оборудование. Об этом им якобы рассказали пожарные.

Еще канал отмечает, что электрик обследовал сеть три недели назад и обнаружил в щитке незаконное подключение.

Видео: Kras Mash.

В полиции сообщили, что начали проверку после этой публикации.

«Полицейские выявили публикацию о том, что в квартире на ул. Алексеева, где накануне произошел пожар, ранее работало майнинговое оборудование. При этом автор публикации указывает, что представители управляющей компании ранее фиксировали в электрощитке этой квартиры незаконное подключение к сети», — сообщили в пресс-службе МВД.

В МЧС пока не называют причину пожара — её устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории ведомства. Об этом сообщили «Проспекту Мира» в пресс-службе краевого МЧС.

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