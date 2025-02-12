Квартира в Красноярске могла сгореть из-за майнинговой фермы

Posted 12 февраля, 04:18
Published 12 февраля, 04:18
Modified 12 февраля, 04:20
Updated 12 февраля, 04:20
Еще канал отмечает, что электрик обследовал сеть три недели назад и обнаружил в щитке незаконное подключение.
В полиции сообщили, что начали проверку после этой публикации.
«Полицейские выявили публикацию о том, что в квартире на ул. Алексеева, где накануне произошел пожар, ранее работало майнинговое оборудование. При этом автор публикации указывает, что представители управляющей компании ранее фиксировали в электрощитке этой квартиры незаконное подключение к сети», — сообщили в пресс-службе МВД.
В МЧС пока не называют причину пожара — её устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории ведомства. Об этом сообщили «Проспекту Мира» в пресс-службе краевого МЧС.