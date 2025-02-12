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Posted 12 февраля, 08:00

Published 12 февраля, 08:00

Modified 12 февраля, 08:16

Updated 12 февраля, 08:16

Лолита в знак протеста сняла юбку на концерте в Красноярске. В соцсетях спорят

Лолита в знак протеста сняла юбку на концерте в Красноярске. В соцсетях спорят

12 февраля 2025, 08:00
Фото: vk.com/tv5.
Лолита Милявская во время выступления в Красноярске сняла с себя юбку. Певица сделала это в знак протеста на фоне отмены выступлений в Сибири и скандала с Еленой Пензиной.

25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».

В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной, после чего депутат ответила певице.

28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кемерове. По словам Милявской, она получила письмо от организаторов, в котором было сказано, что выступление отменено якобы из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Певица добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменили, сославшись на технические причины. Вскоре отменили концерт и в Томске.

11 февраля за час до выступления в Красноярске Лолита пригласила Елену Пензину на свой концерт. Спустя 20 минут депутат заявила, что «просто по-женски проигнорирует концерт и Лолиту».

11 февраля Лолита Милявская выступила в зале «Гранд Холл Сибирь». На сцену певица вышла в сером облегающем комбинезоне и юбке. Во время выступления она с иронией сказала, что старалась во всем соответствовать обществу.

«Я все понимаю, я одевалась даже так, как социум требует в 61, чтобы ничего нигде не видно было. Но я чувствую по родственникам, что вы же не на это пришли», — заявила певица и сняла юбку. При этом темный комбинезон закрывал все тело.
Видео: vk.com/tv5.

Зрители поддержали действие певицы аплодисментами.

А в соцсетях это вызвало бурную реакцию. Часть пользователей раскритиковали исполнительницу:

«Что у нее в душе, то на языке. Не понимаю тех, кто ходит на такие концерты, видимо, заняться нечем»
«Настоящие певцы стремятся удивить и порадовать зрителей своими вокальными данными. А такие, как Лолита, вот такими выходками»
«И она ещё удивляется, почему отменяют её концерты? Действительно, почему?»

Другие отметили, что это давно часть имиджа:

«Давайте откровенно. Имидж у Лолиты и всё её творчество вызывающее. Было бы странно, если зрители, пришедшие на её концерт, ожидали что-то типа „немного филармонии"»
«Это ее фирменный номер, я видела такое же самое раздевание в Питере лет 10 назад. Комбинезон и босиком ходила по сцене»
«Кому нравится, тот ходит. Не нравится, не ходит. Вроде всё понятно. Множество концертов Лолиты есть в интернете. Посмотрите, а потом решите, стоит ли идти или нет. Это личный выбор каждого»
«Можно подумать, что она это в первый раз делает. У нее сценический имидж такой»
«Она же в комбинезоне. Тем более Лолита не столько певица, сколько шоувумен. В цирке выступают тоже полуголые. Шоу есть шоу»

Остальные хвалили певицу:

«Лола классная и настоящая, экстравагантная! Лола, мы тебя любим и будем слушать твои песни!»
«Крутая тётка, ничего не скажешь»
«Лолита, не переживай так сильно, приезжай к нам в город! Образ тебе идёт!»

В телеграм-канале Ngs24.ru под постом о концерте Лолиты закрыли комментарии. Это объяснили тем, что обсуждение вышло «за грани разумного».

В соцсетях депутата Елены Пензиной пользователи осуждают Лолиту. Подписчики же певицы считают, что депутат испугалась прийти на концерт, и просят не разжигать вражду между людьми.

На сам концерт пришло больше тысячи человек. Зрители назвали выступление «прекрасным» и поблагодарили Лолиту:

Видео: Елизавета Козуб.
«Лолита — топ! Публика прекрасная, концерт классный! Всем спасибо, кто поддержал и пришел на концерт»
«Была вчера на концерте — потрясающе. Фонограммы ноль, с публикой работает красиво, энергетика супер! А госпоже Пензиной и ей подобным блюстителям нравственности, заняться проблемами горожан»

После концерта Лолита в соцсетях поблагодарила красноярцев за прием и сказала, что зрители «дали ей жизнь».

Видео: Лолита Милявская.
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