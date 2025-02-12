Мать пяти погибших детей из Красной Сопки пришла на «Пусть говорят». Что она сказала?

Posted 12 февраля, 08:55
Published 12 февраля, 08:55
Modified 12 февраля, 11:30
Updated 12 февраля, 11:30
В первом эпизоде в студии был отец пяти погибших детей Дмитрий Виноградов. Но шоу он говорил, что не верит в смерть четверых детей от дихлофоса. Также в эфире программы выступил разработчик рецептуры дихлофоса и других инсектицидных препаратов Сергей Сохранный. По его словам, расчеты и практика показывают, что отравиться дихлофосом нельзя.
Как позднее сообщили в СК, чтобы сняться в шоу отец детей нарушил меру пресечения — подписку о невыезде. Мужчину обвиняют как раз в причинении смерти своим детям по неосторожности: из-за неправильного распыления дихлофоса.
Виктория Виноградова рассказала о событиях того вечера, когда погиб пятый ребенок:
«Проснулась ночью, чтобы сходить в туалет. Кроватка стоит рядом со мной. Я наклонилась к ребенку, чтобы укрыть его, потому что ночью он постоянно разворачивается. У него была пена изо рта. Я схватила ребенка, начала трясти в панике. Вскочил муж и начал вызывать скорую. Я начала делать ребенку искусственное дыхание. Скорая приехала моментально. Сказали, что ребенок уже умер. Из СМИ мы узнали, что следователи говорят, что захлебнулся рвотными массами», — рассказала женщина.
Еще Виктория рассказала о том дне, когда муж распылял дихлофос. Она подтвердила слова Дмитрия о том, что перед обработкой он вывел всех на улицу. В дом они якобы вернулись уже после проветривания.
После отравления Виктория попала в больницу — её отправили в перинатальный центр, потому что плод переставал шевелиться. Приглашенные эксперты в студии «Пусть говорят» заявили, что ребенок в утробе матери мог отравиться, но они не уверены, что это стало причиной смерти.
«Здесь важно разделить внутриутробное отравление и была ли смерть следствием внутриутробного отравления. Когда внутриутробно развивается организм, то он един с матерью и в дыхании, и в питании. Поэтому то, что в крови у мамы, через плацентарный барьер может попасть. Но было ли это последствием того, что потом произошло спустя 3 месяца?», — говорит врач-терапевт и кандидат медицинских наук Сергей Ловцевич.
Сама Виктория называет смерти детей в своей семье злым роком.
Психолог Елена Ярикова со ссылкой на якобы хорошего знакомого семьи сообщила, что Викторию, будучи беременной, видели покупающей большое количество пива ближе к выходным. Виктория ответила, что пиво покупала для мужа.
«Постоянно мы не закупали пиво. Я в тот день действительно взяла две бутылки пива, попросил муж, из них я выпила всего полстаканчика. 28 января я тоже выпила полстаканчика пива», — сказала Виктория.
Педиатр Евгений Ликунов заявил, что любая доза алкоголя для грудного ребенка вредна.
«При этом ребёнок становится сонливым, вялым, что могло поспособствовать тому, что ребёнок не кричал в тот момент и мама могла не услышать какого-то крика, плача в момент аспирации. Происходит несинхронизация акта глотания и акта дыхания. Рвотные массы, которые вышли из ЖКТ могли поспособствовать быстрой аспирации, — заключил эксперт.
Психологи, присутствующие на передаче, заявили, что Виктория «отстраненная». Женщина ответила им следующее:
«Я не железная, я сижу дома, вы не понимаете, я плачу каждый день!», — объяснила Виктория.
На передаче выяснилось, что Дмитрий и Виктория в разводе с 2023 года. По словам женщины, они поссорились из-за бытовых проблем — муж подал заявление на развод. На вопрос об изменах Виктория заявила, что мужу никогда не изменяла.
Еще оказалось, что экс-супруги ранее были судимы. На передаче мать погибших детей рассказала, что была судима за кражу по статье 158 УК РФ, а за что судим Дмитрий — якобы не знает. В СК нам уточнили, что его судили за кражу в 2007 году.
При этом крестный отец пятого ребенка охарактеризовал семью как хорошую:
«Нормальная семья. В деревне про них никто ничего не скажет. Что они алкаши и пиво упаковками покупают — такого не было. Если с бани он [Дмитрий] 2 бутылки раз в неделю выпивает, то ничего такого в этом нет. Мужчина выпивает после бани, после трудовой недели. Работа у него тяжелая, работает на зернотоке».
В конце передачи ведущий анонсировал третью серию про семью из Красной Сопки. В ней Виктория пройдет «детектор лжи».
Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).
По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.
Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.
В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.