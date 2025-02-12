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Posted 12 февраля, 08:55

Published 12 февраля, 08:55

Modified 12 февраля, 11:30

Updated 12 февраля, 11:30

Мать пяти погибших детей из Красной Сопки пришла на «Пусть говорят». Что она сказала?

Мать пяти погибших детей из Красной Сопки пришла на «Пусть говорят». Что она сказала?

12 февраля 2025, 08:55
Фото: www.1tv.ru.
Сюжет
Отравление семьи
Вышел второй эпизод программы «Пусть говорят» с участием семьи из Красной Сопки, где погибли пятеро детей. На этот раз в студию пришла мать погибших детей Виктория Виноградова.

В первом эпизоде в студии был отец пяти погибших детей Дмитрий Виноградов. Но шоу он говорил, что не верит в смерть четверых детей от дихлофоса. Также в эфире программы выступил разработчик рецептуры дихлофоса и других инсектицидных препаратов Сергей Сохранный. По его словам, расчеты и практика показывают, что отравиться дихлофосом нельзя.

Как позднее сообщили в СК, чтобы сняться в шоу отец детей нарушил меру пресечения — подписку о невыезде. Мужчину обвиняют как раз в причинении смерти своим детям по неосторожности: из-за неправильного распыления дихлофоса.

Виктория Виноградова рассказала о событиях того вечера, когда погиб пятый ребенок:

«Проснулась ночью, чтобы сходить в туалет. Кроватка стоит рядом со мной. Я наклонилась к ребенку, чтобы укрыть его, потому что ночью он постоянно разворачивается. У него была пена изо рта. Я схватила ребенка, начала трясти в панике. Вскочил муж и начал вызывать скорую. Я начала делать ребенку искусственное дыхание. Скорая приехала моментально. Сказали, что ребенок уже умер. Из СМИ мы узнали, что следователи говорят, что захлебнулся рвотными массами», — рассказала женщина.
Виктория Виноградова в студии «Пусть говорят»
Виктория Виноградова в студии «Пусть говорят». Фото: www.1tv.ru

Еще Виктория рассказала о том дне, когда муж распылял дихлофос. Она подтвердила слова Дмитрия о том, что перед обработкой он вывел всех на улицу. В дом они якобы вернулись уже после проветривания.

После отравления Виктория попала в больницу — её отправили в перинатальный центр, потому что плод переставал шевелиться. Приглашенные эксперты в студии «Пусть говорят» заявили, что ребенок в утробе матери мог отравиться, но они не уверены, что это стало причиной смерти.

«Здесь важно разделить внутриутробное отравление и была ли смерть следствием внутриутробного отравления. Когда внутриутробно развивается организм, то он един с матерью и в дыхании, и в питании. Поэтому то, что в крови у мамы, через плацентарный барьер может попасть. Но было ли это последствием того, что потом произошло спустя 3 месяца?», — говорит врач-терапевт и кандидат медицинских наук Сергей Ловцевич.

Сама Виктория называет смерти детей в своей семье злым роком.

Психолог Елена Ярикова со ссылкой на якобы хорошего знакомого семьи сообщила, что Викторию, будучи беременной, видели покупающей большое количество пива ближе к выходным. Виктория ответила, что пиво покупала для мужа.

«Постоянно мы не закупали пиво. Я в тот день действительно взяла две бутылки пива, попросил муж, из них я выпила всего полстаканчика. 28 января я тоже выпила полстаканчика пива», — сказала Виктория.

Педиатр Евгений Ликунов заявил, что любая доза алкоголя для грудного ребенка вредна.

«При этом ребёнок становится сонливым, вялым, что могло поспособствовать тому, что ребёнок не кричал в тот момент и мама могла не услышать какого-то крика, плача в момент аспирации. Происходит несинхронизация акта глотания и акта дыхания. Рвотные массы, которые вышли из ЖКТ могли поспособствовать быстрой аспирации, — заключил эксперт.

Психологи, присутствующие на передаче, заявили, что Виктория «отстраненная». Женщина ответила им следующее:

«Я не железная, я сижу дома, вы не понимаете, я плачу каждый день!», — объяснила Виктория.

На передаче выяснилось, что Дмитрий и Виктория в разводе с 2023 года. По словам женщины, они поссорились из-за бытовых проблем — муж подал заявление на развод. На вопрос об изменах Виктория заявила, что мужу никогда не изменяла.

Еще оказалось, что экс-супруги ранее были судимы. На передаче мать погибших детей рассказала, что была судима за кражу по статье 158 УК РФ, а за что судим Дмитрий — якобы не знает. В СК нам уточнили, что его судили за кражу в 2007 году.

При этом крестный отец пятого ребенка охарактеризовал семью как хорошую:

«Нормальная семья. В деревне про них никто ничего не скажет. Что они алкаши и пиво упаковками покупают — такого не было. Если с бани он [Дмитрий] 2 бутылки раз в неделю выпивает, то ничего такого в этом нет. Мужчина выпивает после бани, после трудовой недели. Работа у него тяжелая, работает на зернотоке».

В конце передачи ведущий анонсировал третью серию про семью из Красной Сопки. В ней Виктория пройдет «детектор лжи».

Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.

Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.

В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

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