Медворкинг, фестивали и беспилотная авиация: в Норильске 63 проекта получили гранты

Posted 12 февраля, 07:46
Published 12 февраля, 07:46
Modified 12 февраля, 07:48
Updated 12 февраля, 07:48
Грантовый конкурс «Норникеля» в 2014 году начинался с шести номинаций, сейчас их девять. За 11 лет на конкурс социальных проектов поступило 2402 заявки от территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального, поддержаны были 665 проектов на сумму 733 миллиона рублей.
«Многие из молодых общественных объединений появились в Норильске и на Таймыре благодаря программе „Мир новых возможностей“ и желанию в ней участвовать. Ветераны конкурса по-прежнему находят силы для создания полезных для людей и города инициатив, затем для воплощения их в жизнь. Их стараниями в Норильске появилось немало общественных пространств, новых форм проведения досуга, обучающих площадок», — рассказала начальник управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева.
Ежегодно участниками конкурса на Таймыре становятся от 116 до 160 некоммерческих организаций и учреждений Норильска и Дудинки. Самые популярные номинации: «Полюс будущего» (поддержка научно-технического творчества и новых методик работы с детьми) и «Полюс возрождения» (сохранение и возрождение культурного наследия). В прошлом году насыщенным заявками был также «Полюс города».
В сезоне 2024/25 года приоритет отдали проектам, направленным на научно-техническое развитие, также много заявок было от авторов, которые хотят помочь адаптации в Норильске.
По условиям программы, победившие в конкурсе заявки нужно реализовать в течение года. Старт практической части программы — 15 марта: с победителями заключат договоры и перечислят деньги, у них будет 12 месяцев на воплощение инициативы. В номинации «Полюс города», куда выделяются крупные суммы гранта и где предполагаются большие ремонты и обустройство, продолжительность реализации проекта — два года.
Так в номинации «Полюс города» будет реализована программа центра беспилотной авиации «Цифровое небо» в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. Также сделают медворкинг — на базе медицинского техникума сформируют центр естественных наук для школьников, студентов и молодых врачей.
«Нужный для Норильска проект, очень надеюсь, что он позволит привлечь юношей и девушек в медицину, создать необходимые условия для полноценной профориентационной работы», — сказала Дунаева.
В числе инициатив и другое проекты. Так, учитель школы №41 Наталья Кушнир предложила вместе с детсадовцами учить правила безопасного поведения на дорогах. Для этого у школы №41 организуют уличное пространство с дорожной разметкой, установят регулирующие знаки, чтобы приблизить учебную площадку к реальности.
Школа №41 в этом году выиграла еще один грант «Мира новых возможностей»: в номинации «Полюс добра» организуют ресурсный класс для обучения детей с аутизмом.
В этой же номинации получит поддержку семейная родовая община «Долон арыта» («Долон остров»), которая планирует силами добровольцев ремонтировать квартиры пожилых людей, проживающих в поселке Новая сельского поселения Хатанга.
Победили в конкурсе и другие инициативы жителей Таймыра. Например, местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика» откроет школу аниматоров в селе Потапово для развития креативных способностей старшеклассников. А Таймырский молодежный центр проведет в муниципальном районе культурно-образовательный фестиваль ART DAY.
На базе Норильской детской художественной школы имени Николая Лоя откроется площадка для экологического просвещения молодежи. Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера «Промысловик» затевает «Экопеределку». Проект направлен на формирование экологической культуры подростков и молодежи через проведение мероприятий по переработке вторсырья. Обе инициативы получат грант в номинации «Полюс природы».
В номинации «Полюс энергии» в этом конкурсе победители намерены популяризировать занятия физической культурой и развивать зимние виды спорта, в том числе хоккей. Гранты выделены Норильской местной общественной организации «Хоккей детям» и автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб „Хатанга“.
На церемонии награждения победителей конкурса социальных проектов организаторы отметили высокий профессионализм 11 экспертов, проявленный при оценке проектов.