Медворкинг, фестивали и беспилотная авиация: в Норильске 63 проекта получили гранты

По условиям программы, победившие в конкурсе заявки нужно реализовать в течение года. Старт практической части программы — 15 марта: с победителями заключат договоры и перечислят деньги, у них будет 12 месяцев на воплощение инициативы. В номинации «Полюс города», куда выделяются крупные суммы гранта и где предполагаются большие ремонты и обустройство, продолжительность реализации проекта — два года.