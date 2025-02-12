На водителя грузовика завели уголовное дело после смертельного ДТП под Красноярском

Posted 12 февраля, 02:49
Published 12 февраля, 02:49
Modified 12 февраля, 02:49
Updated 12 февраля, 02:49
Авария произошла утром 11 февраля на трассе Ачинск — Красноярск. Предварительно, водитель «Киа Бонго» ехал в сторону Красноярска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо».
От полученных повреждений водитель «Мицубиси» скончался на месте аварии. Водитель «Киа» получил травмы.
12 февраля в МВД заявили, что в отношении водителя «Киа Бонго» завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статья 264 УК РФ).
Корреспонденту «ПМ» в ведомстве сообщили, что сейчас следователи выясняют все детали случившегося. Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы.