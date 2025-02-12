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Posted 12 февраля, 02:49

Published 12 февраля, 02:49

Modified 12 февраля, 02:49

Updated 12 февраля, 02:49

На водителя грузовика завели уголовное дело после смертельного ДТП под Красноярском

На водителя грузовика завели уголовное дело после смертельного ДТП под Красноярском

12 февраля 2025, 02:49
Фото: t.me/gibdd124.
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после смертельной аварии с участием двух грузовиков. В аварии погиб 50-летний водитель.

Авария произошла утром 11 февраля на трассе Ачинск — Красноярск. Предварительно, водитель «Киа Бонго» ехал в сторону Красноярска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо».

От полученных повреждений водитель «Мицубиси» скончался на месте аварии. Водитель «Киа» получил травмы.

Фото: t.me/gibdd124

12 февраля в МВД заявили, что в отношении водителя «Киа Бонго» завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статья 264 УК РФ).

Корреспонденту «ПМ» в ведомстве сообщили, что сейчас следователи выясняют все детали случившегося. Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы.

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