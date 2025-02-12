Новостройки в рассрочку? Почему бы и нет!

Застройщики, в свою очередь, рассказали о своем опыте работы с рассрочками и банковскими продуктами, такими как «Траншевая ипотека» и программы субсидирования. Ипотеку, несмотря на значительные проценты переплаты, клиенты рассматривают чаще, чем рассрочку, так как этот продукт более понятен. Большая часть застройщиков уже внедрили или планируют начать работать с рассрочками. При этом страховые компании охотно предлагают свои сервисы при договорах рассрочки, как и при ипотечных сделках, что гораздо увеличивает безопасность и гарантии как для клиента, так и для застройщика.