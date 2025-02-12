Новостройки в рассрочку? Почему бы и нет!

Posted 12 февраля, 06:00
Published 12 февраля, 06:00
Modified 12 февраля, 06:00
Updated 12 февраля, 06:00
В рамках круглого стола, организованного компанией «Этажи», ведущие застройщики и эксперты рынка недвижимости Красноярска обсудили ключевые тренды и перспективы развития отрасли в 2025 году. Представители крупных строительных компаний и специалисты по недвижимости поделились своими взглядами на ближайшее будущее рынка.
Одним из центральных вопросов обсуждения стало внедрение инструмента рассрочки на покупку новостроек, который может значительно повысить доступность жилья для населения. По данным компании «Этажи», в некоторых городах-миллионниках доля сделок с рассрочкой достигает 40% в структуре продаж новостроек. Это свидетельствует о растущем интересе покупателей к более гибким финансовым решениям, которые позволяют значительно упростить процесс приобретения жилья в условиях недоступной рыночной ипотеки. Причем программы рассрочки могут быть как на период строительства дома, так и на более длительный срок. Участники обсудили преимущества и недостатки различных моделей рассрочки, а также возможные механизмы их реализации.
Эксперты отметили, что внедрение рассрочки может стимулировать спрос на новостройки, особенно среди тех, кто не подходит под условия Семейной ипотеки или под одобрение рыночной ипотеки в связи с высокой ставкой.
«Рынок недвижимости сегодня требует от застройщиков внедрения новых подходов к продажам Инструмент рассрочки становится не только важным конкурентным преимуществом для застройщиков, но и удобным решением для покупателей. Мы видим, как этот механизм активно используется и востребован на рынке других городов», — отметил Виктор Мишуров, директор компании «Этажи».
Застройщики, в свою очередь, рассказали о своем опыте работы с рассрочками и банковскими продуктами, такими как «Траншевая ипотека» и программы субсидирования. Ипотеку, несмотря на значительные проценты переплаты, клиенты рассматривают чаще, чем рассрочку, так как этот продукт более понятен. Большая часть застройщиков уже внедрили или планируют начать работать с рассрочками. При этом страховые компании охотно предлагают свои сервисы при договорах рассрочки, как и при ипотечных сделках, что гораздо увеличивает безопасность и гарантии как для клиента, так и для застройщика.
Эксперты также обсудили влияние экономических факторов на рынок недвижимости, в первую очередь, политику Центробанка, уровень инфляции и потребительские предпочтения. Несмотря на снижение спроса, цены на квартиры в новостройках, по мнению участников, снижаться не будут. Это связано с повышением стоимости строительных материалов. Прозвучали прогнозы о том, что в ближайшие годы рынок будет продолжать адаптироваться к текущим условиям, и внедрение таких инструментов, как рассрочка, станет необходимостью для успешной работы застройщиков до начала снижения ключевой ставки.
Круглый стол стал площадкой для обмена опытом и идеями, а также способствовал налаживанию диалога между участниками рынка недвижимости. Компания «Этажи» продолжает активно работать над улучшением условий на рынке недвижимости и внедрением инновационных решений для своих клиентов