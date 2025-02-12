«Ну сколько можно?»: Красноярск встал в 7-балльные пробки после снегопада

Posted 12 февраля, 02:00
Published 12 февраля, 02:00
Modified 12 февраля, 03:29
Updated 12 февраля, 03:29
По данным 2gis, заторы наблюдаются на Свободном, Копылова, Годенко, Калинина, Партизана Железняка, Красной Армии, Авиаторов, Дубровинского, Шахтеров, Северном шоссе, Коммунальном и Октябрьском мостах.
Также движение затруднено на Семафорной, Красрабе в районе Предмостной площади, Свердловской, 60 лет Октября и других улиц.
Вот что пишут красноярцы, которые с утра стоят в пробках:
«Что происходит? Мы полчаса на одном месте стоим»
«Город-пробка. Круто метро строится уже больше 20 лет»
«Отдыхаем»
«Люди, которые не умеют ездить в снегопад, пожалуйста, пересядьте на общественный транспорт»
«С югов понаехали что-ли?»
«Когда-нибудь в этом городе купят резину и будет максимум 5 баллов»
«Что происходит?!»
«Выехал с мыслью, что без пробок доберусь. Наверное, так подумал весь город»
«Помогите, мы уже полчаса одну остановку проезжаем»
«Мы все виноваты в этом. Ну сколько можно?»
«Я сейчас заплачу…»
Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в конце этой недели в Красноярск придет похолодание. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -25 градусов.