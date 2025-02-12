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Posted 12 февраля, 02:00

Published 12 февраля, 02:00

Modified 12 февраля, 03:29

Updated 12 февраля, 03:29

«Ну сколько можно?»: Красноярск встал в 7-балльные пробки после снегопада

«Ну сколько можно?»: Красноярск встал в 7-балльные пробки после снегопада

12 февраля 2025, 02:00
Фото: prmira.ru.
Сегодня утром, 12 февраля, Красноярск сковали 7-балльные пробки — заторы наблюдаются во всех районах города. Красноярцы винят во всем снегопад.

По данным 2gis, заторы наблюдаются на Свободном, Копылова, Годенко, Калинина, Партизана Железняка, Красной Армии, Авиаторов, Дубровинского, Шахтеров, Северном шоссе, Коммунальном и Октябрьском мостах.

Также движение затруднено на Семафорной, Красрабе в районе Предмостной площади, Свердловской, 60 лет Октября и других улиц.

Фото: 2gis.ru

Вот что пишут красноярцы, которые с утра стоят в пробках:

«Что происходит? Мы полчаса на одном месте стоим»
«Город-пробка. Круто метро строится уже больше 20 лет»
«Отдыхаем»
«Люди, которые не умеют ездить в снегопад, пожалуйста, пересядьте на общественный транспорт»
«С югов понаехали что-ли?»
«Когда-нибудь в этом городе купят резину и будет максимум 5 баллов»
«Что происходит?!»
«Выехал с мыслью, что без пробок доберусь. Наверное, так подумал весь город»
«Помогите, мы уже полчаса одну остановку проезжаем»
«Мы все виноваты в этом. Ну сколько можно?»
«Я сейчас заплачу…»

Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в конце этой недели в Красноярск придет похолодание. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -25 градусов.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Пробки#Снегопад
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