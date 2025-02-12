ООО «БАС»: Необходимо более активное внедрение отечественных разработок

Posted 12 февраля, 15:15
Published 12 февраля, 15:15
Modified 12 февраля, 15:17
Updated 12 февраля, 15:17
К 2030 году наша страна должна стать одним из ведущих технологических гигантов в сфере беспилотных авиационных систем, о чем на совещании в Тольятти заявил Владимир Путин, выступая перед членами правительства и руководителями ведущих предприятий отрасли. Об этом пишут «Новые известия».
Глава АО «ГТЛК» Евгений Дитрих обращает внимание на то, что меры поддержки отрасли беспилотной авиации прописаны в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», реализация которого начата в 2024 году. Приоритетом такой инициативы является развитие производственной базы и технологий.
Евгений Дитрих рассказал, что ГТЛК приступила к деятельности в сегменте лизинга БПЛА в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года компания уже выступила базовым заказчиком БАС. В указанный период времени ГТЛК вложила в производство порядка 10 миллиардов рублей инвестиционных средств, заказав у 23 производителей свыше трех тысяч дронов.
По словам гендиректора АО «ГТЛК», из указанных выше трех тысяч большая часть объема пришлась на государственный гражданский заказ, согласно которому беспилотники поставляются федеральным, региональным органам власти, госкомпаниям. Также он отметил, что в январе многие государственные заказчики уже приступили к подготовке сделок в рамках гражданского госзаказа на текущий год.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что сейчас развитие отрасли замедляется из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы и открытого воздушного пространства для полетов дронов.
«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“, — подчеркнул Варятченко.
В процессе совещания глава государства Владимир Путин предложил правительству принять к июню текущего года нормативно-правовую базу использования гражданских БАС.