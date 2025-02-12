ООО «БАС»: Необходимо более активное внедрение отечественных разработок

Евгений Дитрих рассказал, что ГТЛК приступила к деятельности в сегменте лизинга БПЛА в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года компания уже выступила базовым заказчиком БАС. В указанный период времени ГТЛК вложила в производство порядка 10 миллиардов рублей инвестиционных средств, заказав у 23 производителей свыше трех тысяч дронов.