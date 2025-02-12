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Posted 12 февраля, 07:59

Published 12 февраля, 07:59

Modified 12 февраля, 08:01

Updated 12 февраля, 08:01

Платежи за отопление с 1 марта будут рассчитывать по-новому. Как изменятся счета?

Платежи за отопление с 1 марта будут рассчитывать по-новому. Как изменятся счета?

12 февраля 2025, 07:59
Фото: www.freepik.com.
С 1 марта в вступит в силу постановление правительства РФ, по которому данные по площади жилья будут браться из ЕГРН — их используют для расчета платы за коммунальные услуги. Рассказываем, как это повлияет на счета за отопление.

Плата за отопление в тех домах, где нет счетчиков, напрямую зависит от жилой площади квартиры. Согласно Жилищному кодексу РФ, балконы и лоджии учитываться не должны.

По новым правилам, информация о площади из техпаспорта БТИ больше учитываться не будет — только из ЕГРН.

Директор института развития ЖКХ Роман Казаков​ рассказал, на кого повлияют изменения. В первую очередь, это коснется тех, кто живет в домах, построенных до 2006 года.

«Нестыковки по площадям в выписке из ЕГРН и техпаспорте, как правило, встречаются в домах, построенных до 2006 года. А именно — до введения нового Жилищного кодекса. В прежней редакции балконы и лоджии в составе площади квартиры учитывались
„Многим потребителям расчет с самого перехода на прямые договоры по коммунальным услугам делали по площади из ЕГРН, а не по техпаспорту. То есть переплачивают они уже не первый год. А понимание придет только сейчас“, — говорит Казаков.

Исправить нестыковку можно посредством запроса в Росреестр. Отправить его можно в том числе через Госуслуги.

По словам Казакова, уменьшить платежи смогут те, у кого в доме нет счетчика по теплу. Они платят по нормативу, в формуле которого как раз учитывается площадь жилья. А тем, у кого есть счетчики, изменений ждать не стоит.

«Если в доме есть счетчик и все приведут площади в соответствие, какая разница на какое количество квадратов делить пришедший в дом объём тепловой энергии? Просто на одни квадратный метр будет больше тепла приходиться».
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