Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Красноярске

Posted 12 февраля, 02:19
Published 12 февраля, 02:19
Modified 12 февраля, 02:19
Updated 12 февраля, 02:19
Изначально рейс Airbus A319 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в Красноярске в 07:20. Однако в аэропорту сообщили, что воздушное судно не смогло сесть из-за низкого коэффициента сцепления взлетной полосы.
В итоге самолет отправился на запасной аэродром в Абакан. Судя по онлайн-табло, вылет из Абакана запланирован на 09:15. Ожидается, что борт приземлится в Красноярске в 09:50.
В аэропорту Красноярска добавили, что с 08:30 они возобновили прием воздушных судов и сейчас работают в штатном режиме.