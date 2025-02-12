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Posted 12 февраля, 02:19

Published 12 февраля, 02:19

Modified 12 февраля, 02:19

Updated 12 февраля, 02:19

Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Красноярске

Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Красноярске

12 февраля 2025, 02:19
Фото: 1MI.
Сегодня утром, 12 февраля, рейс из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного снегопада.

Изначально рейс Airbus A319 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в Красноярске в 07:20. Однако в аэропорту сообщили, что воздушное судно не смогло сесть из-за низкого коэффициента сцепления взлетной полосы.

В итоге самолет отправился на запасной аэродром в Абакан. Судя по онлайн-табло, вылет из Абакана запланирован на 09:15. Ожидается, что борт приземлится в Красноярске в 09:50.

В аэропорту Красноярска добавили, что с 08:30 они возобновили прием воздушных судов и сейчас работают в штатном режиме.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Самолет#Абакан#Санкт-Петербург#Рейс#Аэропорт Красноярска#Аэродром
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