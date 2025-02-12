Семь машин столкнулись и полностью перекрыли трассу в Красноярском крае

Posted 12 февраля, 07:27
Published 12 февраля, 07:27
Modified 12 февраля, 07:30
Updated 12 февраля, 07:30
Как сообщили в полиции, водитель грузовика Shacman с полуприцепом в сторону Канска. На 904 километре он выехал на встречку и столкнулся с «КамАЗом» и стоящим грузовиком Scania.
Затем с большегрузами столкнулись легковушки Toyota и Honda, «Газель» и рейсовый автобус ПАЗ. В автобусе находилось 18 человек, которые ехали в Красноярск. В ДТП никто не пострадал.
Сейчас открыта одна полоса дороги, инспекторы обеспечивают проезд реверсивно