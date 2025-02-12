prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 07:27

Published 12 февраля, 07:27

Modified 12 февраля, 07:30

Updated 12 февраля, 07:30

Семь машин столкнулись и полностью перекрыли трассу в Красноярском крае

Семь машин столкнулись и полностью перекрыли трассу в Красноярском крае

12 февраля 2025, 07:27
Фото: ЧП Красноярск.
В Уярском районе на 904 километре трассе Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с семью машинами.

Как сообщили в полиции, водитель грузовика Shacman с полуприцепом в сторону Канска. На 904 километре он выехал на встречку и столкнулся с «КамАЗом» и стоящим грузовиком Scania.

Затем с большегрузами столкнулись легковушки Toyota и Honda, «Газель» и рейсовый автобус ПАЗ. В автобусе находилось 18 человек, которые ехали в Красноярск. В ДТП никто не пострадал.

Видео: ЧП Красноярск.

Сейчас открыта одна полоса дороги, инспекторы обеспечивают проезд реверсивно

Читайте также:
Четыре человека пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Красноярском краеВ Красноярском крае подростка сбил автобус, а потом насмерть задавил грузовик
#Владислав Савончик#Видео#ДТП#Красноярский край#Уярский район#Автобус#Дорога#Пробка#Р-255
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика