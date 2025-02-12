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Posted 12 февраля, 08:01

Published 12 февраля, 08:01

Modified 12 февраля, 08:07

Updated 12 февраля, 08:07

Красноярцам начали приходить штрафы за разговоры по телефону за рулем

Красноярцам начали приходить штрафы за разговоры по телефону за рулем

12 февраля 2025, 08:01
Фото: prmira.ru.
Красноярцам начали приходить штрафы за разговоры по телефону за рулем. За нарушение придется заплатить больше тысячи рублей.

Автолюбители рассказали и получении штрафов телеграм-каналу Kras Mash и ТВК. Один водитель рассказал, что камера зафиксировала нарушение еще 6 февраля на улице Партизана Железняка. Другой водитель поделится, что хотел послушать голосовое, но попал под камеры на Октябрьском мосту и улице Белинского.

За разговор по телефону за рулем придется заплатить 1500 рублей (1125 рублей с учетом скидки в 25%).

Фото: ТВК

Всего на территории края установили 40 современных комплексов видеофиксации. Помимо разговора по телефону за рулем, они фиксируют превышение скорости, езду по выделенной полосе, выезд на встречку, отсутствие включенных фар, разворот и поворот в неположенных для этого местах, игнорирование дорожных знаков и разметки.

Также камеры выявляют проезд на красный, пересечение стоп-линии, выезд на перекресток во время пробок. Еще камеры отслеживают, когда автомобилист не предоставляет преимущество пешеходам, если он не пристегнут ремнем безопасности.

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#Владислав Савончик#Красноярск#ПДД#Штрафы#Разговоры по телефону
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