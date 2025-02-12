Красноярцам начали приходить штрафы за разговоры по телефону за рулем

Posted 12 февраля, 08:01
Published 12 февраля, 08:01
Modified 12 февраля, 08:07
Updated 12 февраля, 08:07
Автолюбители рассказали и получении штрафов телеграм-каналу Kras Mash и ТВК. Один водитель рассказал, что камера зафиксировала нарушение еще 6 февраля на улице Партизана Железняка. Другой водитель поделится, что хотел послушать голосовое, но попал под камеры на Октябрьском мосту и улице Белинского.
За разговор по телефону за рулем придется заплатить 1500 рублей (1125 рублей с учетом скидки в 25%).
Всего на территории края установили 40 современных комплексов видеофиксации. Помимо разговора по телефону за рулем, они фиксируют превышение скорости, езду по выделенной полосе, выезд на встречку, отсутствие включенных фар, разворот и поворот в неположенных для этого местах, игнорирование дорожных знаков и разметки.
Также камеры выявляют проезд на красный, пересечение стоп-линии, выезд на перекресток во время пробок. Еще камеры отслеживают, когда автомобилист не предоставляет преимущество пешеходам, если он не пристегнут ремнем безопасности.