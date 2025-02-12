Красноярцам начали приходить штрафы за разговоры по телефону за рулем

Автолюбители рассказали и получении штрафов телеграм-каналу Kras Mash и ТВК. Один водитель рассказал, что камера зафиксировала нарушение еще 6 февраля на улице Партизана Железняка. Другой водитель поделится, что хотел послушать голосовое, но попал под камеры на Октябрьском мосту и улице Белинского.