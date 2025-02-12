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Posted 12 февраля, 12:56

Published 12 февраля, 12:56

Modified 12 февраля, 12:58

Updated 12 февраля, 12:58

Сильный ветер останется в Красноярске и крае еще на день

Сильный ветер останется в Красноярске и крае еще на день

12 февраля 2025, 12:56
Фото: 1MI.
В Красноярском крае завтра, 13 февраля, снова прогнозируют сильный ветер и метель.

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 13 февраля в центральных и южных районах края ожидается сильный юго-западный ветер — порывы 15-18 м/с. Будет метель.

В Красноярске 13 февраля метели не прогнозируют — будет идти небольшой снег. Ветер обещают западный 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Напомним, сильный ветер пришел в город 11 февраля и задержался еще и на 12 февраля.

Судя по gismeteo, ветер будет дуть с одинаковой скоростью примерно весь день. Ночью температура составит около –6, а днем будет около –4.

Фото: www.gismeteo.ru
  • Тут мы публиковали прогноз на предстоящую неделю. Вся рабочая неделя будет довольно ветреной: скорость ветра будет достигать 9-12 м/с.
  • Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в конце этой недели в Красноярск придет похолодание. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -25 градусов.
  • До этого синоптики рассказали, будут ли в феврале в Красноярске еще морозные дни и как рано в город придет весна.
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