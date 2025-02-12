Сильный ветер останется в Красноярске и крае еще на день

В Красноярске 13 февраля метели не прогнозируют — будет идти небольшой снег. Ветер обещают западный 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Напомним, сильный ветер пришел в город 11 февраля и задержался еще и на 12 февраля.