Сильный ветер останется в Красноярске и крае еще на день

Posted 12 февраля, 12:56
Published 12 февраля, 12:56
Modified 12 февраля, 12:58
Updated 12 февраля, 12:58
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 13 февраля в центральных и южных районах края ожидается сильный юго-западный ветер — порывы 15-18 м/с. Будет метель.
В Красноярске 13 февраля метели не прогнозируют — будет идти небольшой снег. Ветер обещают западный 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Напомним, сильный ветер пришел в город 11 февраля и задержался еще и на 12 февраля.
Судя по gismeteo, ветер будет дуть с одинаковой скоростью примерно весь день. Ночью температура составит около –6, а днем будет около –4.