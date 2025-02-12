СК провел обыск в квартире школьницы, которая выбросила новорожденного в мусорку

Posted 12 февраля, 12:43
Published 12 февраля, 12:43
Modified 12 февраля, 12:45
Updated 12 февраля, 12:45
16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах.Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей.
Позже она призналась, что родила в ванной комнате, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод своего дома. Ребенок, как рассказала девушка, после рождения кричал. Сейчас ребенок мертв.
В СК опубликовали видео обыска в доме девушки. На кадрах видно, как сотрудники осматривают спальню.
Девушка учится в 9 классе и живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом. На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла.
Как уточнили «ПМ» в СК, пока неясно, сама ли школьница спровоцировала роды или роды стали преждевременными без влияния извне.
Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ). Скоро у подростка и матери начнётся допрос.