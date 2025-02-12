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Posted 12 февраля, 12:43

Published 12 февраля, 12:43

Modified 12 февраля, 12:45

Updated 12 февраля, 12:45

СК провел обыск в квартире школьницы, которая выбросила новорожденного в мусорку

СК провел обыск в квартире школьницы, которая выбросила новорожденного в мусорку

12 февраля 2025, 12:43
Фото: СК Красноярского края.
СК провел обыск в квартире красноярской школьницы, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод.

16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах.Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей.

Позже она призналась, что родила в ванной комнате, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод своего дома. Ребенок, как рассказала девушка, после рождения кричал. Сейчас ребенок мертв.

В СК опубликовали видео обыска в доме девушки. На кадрах видно, как сотрудники осматривают спальню.

Видео: СК Красноярского края.

Девушка учится в 9 классе и живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом. На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла.

Как уточнили «ПМ» в СК, пока неясно, сама ли школьница спровоцировала роды или роды стали преждевременными без влияния извне.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ). Скоро у подростка и матери начнётся допрос.

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