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Posted 12 февраля, 11:29

Published 12 февраля, 11:29

Modified 12 февраля, 11:31

Updated 12 февраля, 11:31

Сутягинский рассказал о главных событиях на Сибирском слете химиков в Омске

Сутягинский рассказал о главных событиях на Сибирском слете химиков в Омске

12 февраля 2025, 11:29
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
С 24 по 26 марта в Омске будет проходить Сибирский слет химиков (16+). Мероприятие организуют областное правительство совместно с компанией «Титан», Российским союзом химиков и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

На слете соберутся выдающиеся специалисты в области химии, молодые профессионалы и представители государственных структур. Важнейшим событием слета станет V Международная научно-практическая конференция, посвященная технологическим проектам в химической отрасли. Кроме того, в программе мероприятия запланированы различные сессии, деловые встречи и экскурсии на производственные площадки. Об этом пишет gorod55.ru.

Участникам предлагается обсудить вопросы применения инновационных технологий, реализацию национальных проектов, импортозамещение в химической области и интеграцию химических компаний в региональную экономику России.

Программу слета прокомментировал член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности общероссийской общественной организации «Деловая Россия», вице-президент Российского союза химиков и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Он отметил, что в условиях мировой экономики технологический суверенитет становится ключевым фактором для обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Общеизвестно, что химическая промышленность является основой многих важных производств, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику.

Сутягинский выразил уверенность, что предстоящий слет станет значимой платформой для обмена опытом и установления профессиональных контактов. В частности, по его словам, на встрече будут показаны успешные примеры взаимодействия бизнеса, образовательных учреждений и государственных структур в решении кадровых вопросов в промышленности.

#Общество
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