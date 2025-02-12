Сутягинский рассказал о главных событиях на Сибирском слете химиков в Омске

Posted 12 февраля, 11:29
Published 12 февраля, 11:29
Modified 12 февраля, 11:31
Updated 12 февраля, 11:31
На слете соберутся выдающиеся специалисты в области химии, молодые профессионалы и представители государственных структур. Важнейшим событием слета станет V Международная научно-практическая конференция, посвященная технологическим проектам в химической отрасли. Кроме того, в программе мероприятия запланированы различные сессии, деловые встречи и экскурсии на производственные площадки. Об этом пишет gorod55.ru.
Участникам предлагается обсудить вопросы применения инновационных технологий, реализацию национальных проектов, импортозамещение в химической области и интеграцию химических компаний в региональную экономику России.
Программу слета прокомментировал член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности общероссийской общественной организации «Деловая Россия», вице-президент Российского союза химиков и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Он отметил, что в условиях мировой экономики технологический суверенитет становится ключевым фактором для обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Общеизвестно, что химическая промышленность является основой многих важных производств, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику.
Сутягинский выразил уверенность, что предстоящий слет станет значимой платформой для обмена опытом и установления профессиональных контактов. В частности, по его словам, на встрече будут показаны успешные примеры взаимодействия бизнеса, образовательных учреждений и государственных структур в решении кадровых вопросов в промышленности.