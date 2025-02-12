Сутягинский рассказал о главных событиях на Сибирском слете химиков в Омске

На слете соберутся выдающиеся специалисты в области химии, молодые профессионалы и представители государственных структур. Важнейшим событием слета станет V Международная научно-практическая конференция, посвященная технологическим проектам в химической отрасли. Кроме того, в программе мероприятия запланированы различные сессии, деловые встречи и экскурсии на производственные площадки. Об этом пишет gorod55.ru.