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Posted 12 февраля, 12:07

Published 12 февраля, 12:07

Modified 12 февраля, 15:38

Updated 12 февраля, 15:38

Красноярцам показали итоги полугодовой стройки метро в Красноярске

Теплицы и горки: что сделали по метро за полгода перекрытий в центре Красноярска

12 февраля 2025, 12:07
Фото: prmira.ru.

Красноярцам показали итоги полугодовой стройки метро в Красноярске

Сюжет
Строительство метро
В центре Красноярска ведутся работы по строительству метро. Ради этого больше полугода назад, в ночь на 10 августа, перекрыли часть Карла Маркса. «Проспект Мира» посмотрел, что происходит на закрытых участках.

Тоннелепроходческий комплекс, который прокладывает метро, с сентября 2024 года идет от улицы Шахтеров на улицу Карла Маркса к зданию мэрии Красноярска. Расстояние, которое нужно пройти — больше трех километров. Щит преодолел за пять месяцев порядка 900 метров (около 180 метров в месяц).

Ранее власти заявляли, что в среднем щиты будут проходить до 270 метров подземки в месяц. Позднее в ЦТЛ объяснили, что скорость продвижения зависит от грунта, а 270 метров — это максимальная скорость.

Тем временем около здании мэрии видны только горки и теплицы, а из строительной техники — только экскаватор. Сейчас там ведутся археологические раскопки.

«Раскопки продолжаются в специальных тепляках, которые позволяют работать даже в сильные морозы.
Отметим, что для нашего проекта был разработан специальный регламент. Строители могут начинать подготовительные работы на площадке (по мере освобождения участков), не дожидаясь полного завершения археологических исследований», — сообщали еще 23 января в телеграм-канале «Красноярское метро».
Фото: prmira.ru

Площадка, где «кипит» работа — это участок напротив краевой администрации. Там так же, как и пять месяцев назад, работают буровые установки, краны и другая техника. В конце января в телеграм-канале «Красноярское метро» заявили, что строительство ограждающей конструкции котлована завершено на 90%.

«Уложили 3 880 кубометров бетона; смонтировали свыше 600 тонн металла армированных каркасов; установили 421 сваю длиной 17-19 метров. После завершения работ начнем разработку котлована для ТПМК».
Фото: prmira.ru

Вторая территория в центре, где работают буровые установки и другая строительная техника — это участок у ж/д вокзала. В октябре там огородили привокзальную площадь, а недавно строители отчитались, что готовят площадку под котлован, из-за этого перекрывают дорогу до 1 декабря 2026 года.

Фото: prmira.ru

Строительные площадка также есть у ЦУМа. Там выкопаны котлованы, стоят заборы, теплицы и горки земли. На участке у КрасГМУ — горки земли и трубы.

Фото: prmira.ru

Ранее мы показывали, что было в первый и второй месяц перекрытий.

Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске построят до декабря 2026 года. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».

В ЦТЛ рассказывали, что строительство будет вестись в пять этапов. Подробнее о них мы рассказывали здесь.

  • На первый этап из федерального бюджета краю предоставили инфраструктурный кредит в 89,2 миллиарда рублей.
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#Владислав Савончик#Город#Красноярск#Метро#Строительство метро
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