Теплицы и горки: что сделали по метро за полгода перекрытий в центре Красноярска

Posted 12 февраля, 12:07
Published 12 февраля, 12:07
Modified 12 февраля, 15:38
Updated 12 февраля, 15:38
Тоннелепроходческий комплекс, который прокладывает метро, с сентября 2024 года идет от улицы Шахтеров на улицу Карла Маркса к зданию мэрии Красноярска. Расстояние, которое нужно пройти — больше трех километров. Щит преодолел за пять месяцев порядка 900 метров (около 180 метров в месяц).
Тем временем около здании мэрии видны только горки и теплицы, а из строительной техники — только экскаватор. Сейчас там ведутся археологические раскопки.
«Раскопки продолжаются в специальных тепляках, которые позволяют работать даже в сильные морозы.
Отметим, что для нашего проекта был разработан специальный регламент. Строители могут начинать подготовительные работы на площадке (по мере освобождения участков), не дожидаясь полного завершения археологических исследований», — сообщали еще 23 января в телеграм-канале «Красноярское метро».
Площадка, где «кипит» работа — это участок напротив краевой администрации. Там так же, как и пять месяцев назад, работают буровые установки, краны и другая техника. В конце января в телеграм-канале «Красноярское метро» заявили, что строительство ограждающей конструкции котлована завершено на 90%.
«Уложили 3 880 кубометров бетона; смонтировали свыше 600 тонн металла армированных каркасов; установили 421 сваю длиной 17-19 метров. После завершения работ начнем разработку котлована для ТПМК».
Вторая территория в центре, где работают буровые установки и другая строительная техника — это участок у ж/д вокзала. В октябре там огородили привокзальную площадь, а недавно строители отчитались, что готовят площадку под котлован, из-за этого перекрывают дорогу до 1 декабря 2026 года.
Строительные площадка также есть у ЦУМа. Там выкопаны котлованы, стоят заборы, теплицы и горки земли. На участке у КрасГМУ — горки земли и трубы.
Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске построят до декабря 2026 года. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
В ЦТЛ рассказывали, что строительство будет вестись в пять этапов. Подробнее о них мы рассказывали здесь.