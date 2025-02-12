Теплицы и горки: что сделали по метро за полгода перекрытий в центре Красноярска

Площадка, где «кипит» работа — это участок напротив краевой администрации. Там так же, как и пять месяцев назад, работают буровые установки, краны и другая техника. В конце января в телеграм-канале «Красноярское метро» заявили, что строительство ограждающей конструкции котлована завершено на 90%.