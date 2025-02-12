Центр «Россия» в «Галерее Енисей» обойдется краю почти в 1,5 млрд. Почему так дорого?

Posted 12 февраля, 02:11
Published 12 февраля, 02:11
Modified 12 февраля, 02:13
Updated 12 февраля, 02:13
Вопрос о целесообразности покупки здания поднял депутат краевого заксобрания от ЛДПР Алексей Бойков. Он отметил, что открыть выставку можно было бы в уже существующем музейном центре «Площадь Мира» (бывший КИЦ). Кроме того, покупка «Галереи Енисей», отмечает депутат, обошлась краевому бюджету неоправданно дорого.
По информации депутата, здание в апреле 2024 года продавали за 750 миллионов рублей. При этом край купил его за 900 миллионов рублей, то есть с переплатой в 150 миллионов. А уже в 2025 году из бюджета выделяют еще 460 миллионов рублей на работы по подготовке выставки, которые включают в себя обследование здания, проектирование и разработку документации, по результатам которых определят стоимость ремонтных работ. Алексей Бойков предполагает, что здание «задорого» купили без должного обследования.
«Все это вызывает немало вопросов. Во-первых, в Красноярске немало музейно-выставочных пространств, где можно организовывать такого рода экспозиции. Буквально в сотне метров располагается КИЦ. Он явно не полностью загружен и мог бы стать идеальным местом для хорошей и красивой выставки.
Во-вторых, огромные вопросы вызывает приобретение за высокую цену необследованного здания, которое, похоже, потребует существенного ремонта. С учётом падения цен на рынке офисного и выставочного назначения здание можно было купить даже не за 750 миллионов, а с существенным дисконтом.
И в-третьих, почему край не получил для этого трансферт из федерального бюджета? Убеждён, если краевой бюджет потратит почти полтора миллиарда, например, на ремонт дорог, школ, поликлиник, сельских домов культуры, это вызовет более существенный отклик жителей края, чем от любования, пусть даже очень вдохновляющей выставкой. По всем перечисленным вопросам готовлю обращение к прокурору края», — пишет депутат.
Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам субъектов страны открыть у себя филиалы Национального центра «Россия» — выставки достижений региона по аналогии с центром на ВДНХ. В Красноярском крае под такой центр решили выкупить здание «Галереи Енисей» на набережной.
Спикер краевого парламента Алексей Додатко заявил, что это будет «очень крутой проект»: «Кто был на выставке „Россия“ на ВДНХ — представляет масштаб. У нас, конечно же, будет поменьше, но все равно — 4 этажа на 42 000 „квадратов“. Это не просто „выставка достижений“, это крупный музейный центр, современный и высокотехнологичный».
Додатко отметил, что создавать такой центр с нуля было бы слишком дорого, поэтому было принято решение открыть выставку в уже существующем комплексе, предварительно выкупив его в собственность края. При этом известно, что здание проблемное — еще в конце 2023 года владелец комплекса подал в суд на владельцев открытого там акваклуба «Вода», требуя сначала 54 миллиона рублей, а затем закрытия самого клуба. Из-за «Воды», по утверждению собственника, в соседних помещениях комплекса отсырели помещения, испортилось оборудование. Судебные тяжбы по этому иску длятся до сих пор.