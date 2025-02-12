Центр «Россия» в «Галерее Енисей» обойдется краю почти в 1,5 млрд. Почему так дорого?

По информации депутата, здание в апреле 2024 года продавали за 750 миллионов рублей. При этом край купил его за 900 миллионов рублей, то есть с переплатой в 150 миллионов. А уже в 2025 году из бюджета выделяют еще 460 миллионов рублей на работы по подготовке выставки, которые включают в себя обследование здания, проектирование и разработку документации, по результатам которых определят стоимость ремонтных работ. Алексей Бойков предполагает, что здание «задорого» купили без должного обследования.