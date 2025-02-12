В Красноярске резко подорожало молоко. Сколько оно теперь стоит?

На повышение цен обратили внимание на радио «Красноярск Главный». Сообщается, что еще на прошлой неделе почти литровая бутылка молока «Простоквашино» стоила около 90 рублей, а сейчас — от 104 до 125 рублей в зависимости от жирности продукта и ​магазина.