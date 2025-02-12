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Posted 12 февраля, 12:33

Published 12 февраля, 12:33

Modified 12 февраля, 12:35

Updated 12 февраля, 12:35

В Красноярске резко подорожало молоко. Сколько оно теперь стоит?

В Красноярске резко подорожало молоко. Сколько оно теперь стоит?

12 февраля 2025, 12:33
Фото: «Красноярск Главный».
В Красноярске подорожало молоко. Рассказываем, с чем связано повышение цен и сколько теперь стоит молоко.

На повышение цен обратили внимание на радио «Красноярск Главный». Сообщается, что еще на прошлой неделе почти литровая бутылка молока «Простоквашино» стоила около 90 рублей, а сейчас — от 104 до 125 рублей в зависимости от жирности продукта и ​магазина.

Фото: «Красноярск Главный»

На сколько подорожало молоко? Данные статистиков

По данным Красноярскстата, с начала декабря 2024 года по начало февраля 2025 года молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности подорожало с 83,62 рубля до 87,54 рубля.

Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности выросло в цене с 118,2 рубля до 124,88 рубля за литр.

Сколько стоит молоко в магазинах?

В магазине «Командор» упаковку молоко в 930 миллилитров стоит в районе 129-134 рублей без скидок. Можно найти упаковку в 800 миллилитров за 44,9 рубля.

Фото: kuper.ru

В «Красном Яре» похожий ценник: правда, 129,9 рубля — это цена по скидке. Без бутылка молоко стоит 149,9 рубля.

Фото: kuper.ru

В «Самокате» можно заказать молоко жирностью 3-6% в бутылке 850 мл за 115 рублей и молоко жирностью 1,5% в бутылке 850 мл за 95 рублей.

Фото: kuper.ru

Почему молоко подорожало?

Как «Проспекту Мира» рассказала PR-директор торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» Таисия Голубева, цены на молоко повысили производители.

«Крупные производители молочной продукции повысили свои отпускные цены с 1 февраля этого года. Причины — это рост затрат на производство, инфляция, рост цен на корма, электроэнергию и логистику».

Сейчас, по словам Голубевой, наблюдается постепенный процесс «отыгрывания» цены закупа на полке.

«Но важно понимать, что молоко — это очень востребованный продукт, а значит торговые сети прикладывают максимум усилий, чтобы сдержать рост цены».
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