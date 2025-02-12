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Posted 12 февраля, 05:58

Published 12 февраля, 05:58

Modified 12 февраля, 06:06

Updated 12 февраля, 06:06

В Красноярске составили карту проектов КРТ. Сколько их всего?

В Красноярске составили карту проектов КРТ. Сколько их всего?

12 февраля 2025, 05:58
Фото: prmira.ru.
В Красноярске сделали карту всех проектов КРТ. Её опубликовал департамент градостроительства мэрии.

На онлайн-карте отметили все зоны комплексного развития территорий — всего 19 проектов.

Самым первым, и по совместительству самым большим, проектом является микрорайон Плодово-Ягодный.

«Этот договор заключен до внедрения современного механизма КРТ, но социальные обязательства инвестора в нём прописаны в полном объеме», — утверждают в департаменте.

Остальные проекты заключили позже. Шесть проектов — по инициативе муниципалитета, девять — по инициативе правообладателей, три — по инициативе оператора Дом.РФ, так как земли являются федеральными.

  • Летом 2024 года в Красноярска приняли проект «глобального» КРТ. Красноярский журналист и активист Андрей Мужщинский раскритиковал мэрию из-за этого проекта. По его мнению, мэрия «сдает город с потрохами застройщикам».
  • Депутат Илья Зайцев предположил, что планы мэрии могут состоять в увеличении интенсивности жилой застройки.
  • Один договоров КРТ реализуется в Николаевке, где застройщики уже выкупают дома. Некоторые собственники недовольны принудительным расселением и компенсациями. В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.
  • После этого против одной из жительниц завели административное дело за участие в «несогласованном» митинге.
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