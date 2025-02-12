В Красноярске составили карту проектов КРТ. Сколько их всего?

Posted 12 февраля, 05:58
Published 12 февраля, 05:58
Modified 12 февраля, 06:06
Updated 12 февраля, 06:06
Самым первым, и по совместительству самым большим, проектом является микрорайон Плодово-Ягодный.
«Этот договор заключен до внедрения современного механизма КРТ, но социальные обязательства инвестора в нём прописаны в полном объеме», — утверждают в департаменте.
Остальные проекты заключили позже. Шесть проектов — по инициативе муниципалитета, девять — по инициативе правообладателей, три — по инициативе оператора Дом.РФ, так как земли являются федеральными.