В Красноярске за 4 миллиона продают золотую «Тойоту»

Posted 12 февраля, 03:31
Published 12 февраля, 03:31
Modified 12 февраля, 07:52
Updated 12 февраля, 07:52
Автомобиль обтянут золотистой пленкой. Автор утверждает, что вид является абсолютно законным — золотистая расцветка указана в техническом паспорте. «Тойота» 2018 года выпуска оснащена двигателем объемом 3,5 литра, его мощность составляет 299 лошадиных сил.
Автор объявления отмечает, что автомобиль оснащен кожаными креслами с подогревом, проекцией спидометра на лобовое стекло, системами безопасности, автопарковкой и т. д.
За автомобиль в максимальной комплектации собственник просит 4 миллиона 250 тысяч рублей.