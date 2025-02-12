prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 03:31

Published 12 февраля, 03:31

Modified 12 февраля, 07:52

Updated 12 февраля, 07:52

В Красноярске за 4 миллиона продают золотую «Тойоту»

В Красноярске за 4 миллиона продают золотую «Тойоту»

12 февраля 2025, 03:31
Фото: drom.ru.
В Красноярске выставили на продажу золотую Toyota Crown. Объявление появилось на портале «Дром».

Автомобиль обтянут золотистой пленкой. Автор утверждает, что вид является абсолютно законным — золотистая расцветка указана в техническом паспорте. «Тойота» 2018 года выпуска оснащена двигателем объемом 3,5 литра, его мощность составляет 299 лошадиных сил.

Фото: drom.ru

Автор объявления отмечает, что автомобиль оснащен кожаными креслами с подогревом, проекцией спидометра на лобовое стекло, системами безопасности, автопарковкой и т. д.

За автомобиль в максимальной комплектации собственник просит 4 миллиона 250 тысяч рублей.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Автомобиль#Продажа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика