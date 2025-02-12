В суде по делу экс-премьера Лапшина допросили медэксперта

Posted 12 февраля, 11:56
Published 12 февраля, 11:56
Modified 12 февраля, 11:58
Updated 12 февраля, 11:58
Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы, однако защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания. Лапшину назначили экспертизу.
В декабре суд заявил, что у Лапшина действительно была выявлена 4 стадия рака. Однако комиссия сделала вывод, что, несмотря на заболевание, бывший чиновник «может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья».
В суде допросили эксперта Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы из состава комиссии, проводившей экспертизу заболевания Лапшина.
Как сообщает прокуратура, он опроверг доводы стороны защиты о нарушениях при проведении экспертизы.
Очередное судебное заседание назначено на 24 февраля. Планируются прения сторон и допрос второго специалиста, вызванного стороной защиты — пециалиста главгосэкспертизы.