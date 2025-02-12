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Posted 12 февраля, 11:56

Published 12 февраля, 11:56

Modified 12 февраля, 11:58

Updated 12 февраля, 11:58

В суде по делу экс-премьера Лапшина допросили медэксперта

В суде по делу экс-премьера Лапшина допросили медэксперта

12 февраля 2025, 11:56
Фото: прокуратура Красноярского края.
В Центральном районном суде Красноярска 12 февраля прошло очередное заседание по делу экс-премьера края Юрия Лапшина. На нем допросили эксперта, который проводил экспертизу заболевания Лапшина.

Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы, однако защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания. Лапшину назначили экспертизу.

В декабре суд заявил, что у Лапшина действительно была выявлена 4 стадия рака. Однако комиссия сделала вывод, что, несмотря на заболевание, бывший чиновник «может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья».

Адвокаты просят отклонить результаты экспертизы — защита считает, что заключение неверное и не соответствует требованиям закона. В рамках дела уже был допрошен специалист по судебной медицине.

В суде допросили эксперта Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы из состава комиссии, проводившей экспертизу заболевания Лапшина.

Как сообщает прокуратура, он опроверг доводы стороны защиты о нарушениях при проведении экспертизы.

Очередное судебное заседание назначено на 24 февраля. Планируются прения сторон и допрос второго специалиста, вызванного стороной защиты — пециалиста главгосэкспертизы.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Прокуратура#Юрий Лапшин
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