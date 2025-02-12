Волонтеры прекратили активные поиски пропавшего на «Столбах» мужчины. Почему?

Posted 12 февраля, 01:32
Published 12 февраля, 01:32
Modified 12 февраля, 04:16
Updated 12 февраля, 04:16
Вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января. Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».
В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до её прибытия. Волонтеры обнаружили только костер. Известно, что у Александра нет с собой еды и воды.
Как рассказали корреспонденту «ПМ» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», активные поиски Александра приостановлены.
«Добровольцы покинули место, поскольку силы и ресурсы были исчерпаны, затем долгое время поиск проходил в форме автономных задач. Однако пока Александр не найден, поиск мы не завершим».
В поисковом отряде отметили, что сейчас волонтеры ведут информационный поиск. Они ждут свидетельств и возможных вариантов взаимодействия со службами.
«Проспекту Мира» в МВД сообщили, что полицейские продолжают поиски Александра, однако на данный момент никаких подробностей нет.