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Posted 12 февраля, 08:57

Published 12 февраля, 08:57

Modified 12 февраля, 08:57

Updated 12 февраля, 08:57

В Красноярске начинается неделя магнитных бурь

«Вот-вот начнется»: на Красноярск надвигается магнитная буря

12 февраля 2025, 08:57
Фото: prmira.ru.

В Красноярске начинается неделя магнитных бурь

Сегодня вечером на Красноярск обрушится геомагнитная буря. Она задержится в городе до начала следующей недели.

Такой прогноз появился на сайте Time-In.ru. По данным портала, небольшие геомагнитные возмущения начались ночью в среду, 12 февраля. К вечеру мощность колебаний вырастет до 5 баллов.

В четверг, 13 февраля, до 12 часов колебания магнитосферы будут достигать 5 баллов. После 15 часов буря начнет ослабевать и возмущения составят 4 балла.

Фото: time-in.ru

Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения мощностью 4 балла продержатся в Красноярске до вечера субботы, 15 февраля. Затем буря начнет ослабевать, однако в воскресенье и следующий понедельник ожидается слабая геомагнитная буря.

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи рекомендуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики советуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать высоких нагрузок.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Прогноз#Магнитная буря
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