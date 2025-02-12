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Posted 12 февраля, 10:05

Published 12 февраля, 10:05

Modified 12 февраля, 11:59

Updated 12 февраля, 11:59

Родившая школьница соврала, что отдала ребенка прохожей, а не выбросила в мусорку

Родившая школьница соврала, что отдала ребенка прохожей, а не выбросила в мусорку

12 февраля 2025, 10:05
Фото: СК Красноярского края.
В СК и прокуратуре рассказали подробности о 16-летней красноярке, которая выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод.

Девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах.

Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в ванной комнате, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод своего дома. Ребенок мертв.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

В СК сообщили, что 16-летнюю девушку с кровотечением доставили в тяжелом состоянии в больницу. По предварительным данным, до госпитализации она находилась на 22 неделе беременности. Красноярка родила девочку, от которой потом избавилась. Ребенок, как рассказала девушка, после рождения кричал.

В прокуратуре отметили, что на учёте в женской консультации девятиклассница не состояла. Она живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом. Семья на учёте не состояла.

Прокуратура выясняет причины и условия, способствовавшие гибели новорождённого, а также даст оценку условиям, в которых проживает семья.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

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