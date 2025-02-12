Родившая школьница соврала, что отдала ребенка прохожей, а не выбросила в мусорку

В СК сообщили, что 16-летнюю девушку с кровотечением доставили в тяжелом состоянии в больницу. По предварительным данным, до госпитализации она находилась на 22 неделе беременности. Красноярка родила девочку, от которой потом избавилась. Ребенок, как рассказала девушка, после рождения кричал.