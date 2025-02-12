Родившая школьница соврала, что отдала ребенка прохожей, а не выбросила в мусорку

Posted 12 февраля, 10:05
Published 12 февраля, 10:05
Modified 12 февраля, 11:59
Updated 12 февраля, 11:59
Девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах.
Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в ванной комнате, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод своего дома. Ребенок мертв.
В СК сообщили, что 16-летнюю девушку с кровотечением доставили в тяжелом состоянии в больницу. По предварительным данным, до госпитализации она находилась на 22 неделе беременности. Красноярка родила девочку, от которой потом избавилась. Ребенок, как рассказала девушка, после рождения кричал.
В прокуратуре отметили, что на учёте в женской консультации девятиклассница не состояла. Она живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом. Семья на учёте не состояла.
Прокуратура выясняет причины и условия, способствовавшие гибели новорождённого, а также даст оценку условиям, в которых проживает семья.
Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).