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Posted 12 февраля, 10:48

Published 12 февраля, 10:48

Modified 12 февраля, 10:50

Updated 12 февраля, 10:50

Журналисты рассказали подробности жизни и убийства пары из Ачинска

Журналисты рассказали подробности жизни и убийства пары из Ачинска

12 февраля 2025, 10:48
Фото: www.krsk.kp.ru.
Журналисты рассказали о том, как жила убитая пара из Ачинска, и какие отношения у погибшей были с уже почти бывшим мужем, который и убил её.

Во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины. По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он напал на них и зарезал.

После этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу. 10 февраля он пришел в себя, но отказался давать показания.

От брака с подозреваемым у убитой осталась пятилетняя дочь. Сейчас её судьбу решают органы опеки.

Подробности истории публикует издание «КП-Красноярск». Супруги, подозреваемы и убитая, состояли в браке с 2016 года. Их пару в городе, пишут журналисты, знали. Последние два года отношения в паре ухудшились и с октября 2024 года пара находилась в бракоразводном процессе. Женщина переехала в квартиру сестры и через какое-то время встретила другого мужчину. Вячеслава К. 45 лет, вдовец, один воспитывал дочку-подростка. Вспыхнули чувства.

«Стали жить вместе в том самом доме, в 3-м Привокзальном микрорайоне. Катя была так рада!», — поделились знакомые семьи.

Однако, как утверждают друзья семьи, уже почти бывший муж стал ревновать женщину, и «начал срываться».

«Угрожал и шантажировал, тиранил постоянно! [Убитая женщина] его боялась дико, мечтала о разводе», — рассказывают в окружении семьи.

Как пишут журналисты со ссылкой на знакомых семьи, мужчина не мог справиться с уходом жены. Он заранее продумал план убийства — об этом говорили и в СК. Мужчина узнал, когда у женщины смены на работе и дождался ее в подъезде.

«Кошмар, крики женщины „Кирилл, не надо, дочь тебя не простит!“ до сих пор в ушах. Бедная девочка!», — рассказали о произошедшем очевидцы.

Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ). 11 февраля его отправили в СИЗО на два месяца. Его перевезут в больницу при изоляторе в Красноярск.

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