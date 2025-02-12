Журналисты рассказали подробности жизни и убийства пары из Ачинска

Posted 12 февраля, 10:48
Published 12 февраля, 10:48
Modified 12 февраля, 10:50
Updated 12 февраля, 10:50
Во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины. По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он напал на них и зарезал.
После этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу. 10 февраля он пришел в себя, но отказался давать показания.
От брака с подозреваемым у убитой осталась пятилетняя дочь. Сейчас её судьбу решают органы опеки.
Подробности истории публикует издание «КП-Красноярск». Супруги, подозреваемы и убитая, состояли в браке с 2016 года. Их пару в городе, пишут журналисты, знали. Последние два года отношения в паре ухудшились и с октября 2024 года пара находилась в бракоразводном процессе. Женщина переехала в квартиру сестры и через какое-то время встретила другого мужчину. Вячеслава К. 45 лет, вдовец, один воспитывал дочку-подростка. Вспыхнули чувства.
«Стали жить вместе в том самом доме, в 3-м Привокзальном микрорайоне. Катя была так рада!», — поделились знакомые семьи.
Однако, как утверждают друзья семьи, уже почти бывший муж стал ревновать женщину, и «начал срываться».
«Угрожал и шантажировал, тиранил постоянно! [Убитая женщина] его боялась дико, мечтала о разводе», — рассказывают в окружении семьи.
Как пишут журналисты со ссылкой на знакомых семьи, мужчина не мог справиться с уходом жены. Он заранее продумал план убийства — об этом говорили и в СК. Мужчина узнал, когда у женщины смены на работе и дождался ее в подъезде.
«Кошмар, крики женщины „Кирилл, не надо, дочь тебя не простит!“ до сих пор в ушах. Бедная девочка!», — рассказали о произошедшем очевидцы.
Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ). 11 февраля его отправили в СИЗО на два месяца. Его перевезут в больницу при изоляторе в Красноярск.