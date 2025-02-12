Журналисты рассказали подробности жизни и убийства пары из Ачинска

Подробности истории публикует издание «КП-Красноярск». Супруги, подозреваемы и убитая, состояли в браке с 2016 года. Их пару в городе, пишут журналисты, знали. Последние два года отношения в паре ухудшились и с октября 2024 года пара находилась в бракоразводном процессе. Женщина переехала в квартиру сестры и через какое-то время встретила другого мужчину. Вячеслава К. 45 лет, вдовец, один воспитывал дочку-подростка. Вспыхнули чувства.