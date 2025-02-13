Богучанская ГЭС готовится к весеннему паводку

По предварительным расчётам Росгидромета, максимальные уровни воды на Енисее и Ангаре в 2025 году ожидаются на уровне или выше нормы. На 10 февраля уровень Богучанского водохранилища составлял 207,31 м (над уровнем Балтийского моря), а его объём — 56,4 км³. В первой декаде февраля ежесекундный сброс воды через гидроагрегаты достигал 258 м³, что соответствует требованиям Енисейского бассейнового управления.