Богучанская ГЭС готовится к весеннему паводку

Posted 13 февраля, 10:00
Published 13 февраля, 10:00
Modified 13 февраля, 10:02
Updated 13 февраля, 10:02
Комиссия из инженеров и технологов станции проводит детальный осмотр гидротехнических сооружений, включая плотину, водосбросы и системы мониторинга. Результаты фиксируются в акте технического состояния, который станет основой для постпаводкового анализа. После схода воды будет выполнено повторное обследование, чтобы оценить последствия паводка и подготовить инфраструктуру к зимнему режиму.
По предварительным расчётам Росгидромета, максимальные уровни воды на Енисее и Ангаре в 2025 году ожидаются на уровне или выше нормы. На 10 февраля уровень Богучанского водохранилища составлял 207,31 м (над уровнем Балтийского моря), а его объём — 56,4 км³. В первой декаде февраля ежесекундный сброс воды через гидроагрегаты достигал 258 м³, что соответствует требованиям Енисейского бассейнового управления.
Для минимизации рисков персонал станции:
Проводит инвентаризацию аварийных ресурсов: насосов, генераторов, средств связи.
Организует круглосуточный мониторинг уровней воды и работы водосбросов.
Обучает сотрудников действиям в ЧС через дополнительные инструктажи.
Все мероприятия по плану половодья будут завершены за 15 дней до его предполагаемого начала. Это позволит обеспечить стабильную выработку электроэнергии в соответствии с заданиями системного оператора. Успешный пропуск паводка критичен для безопасности населённых пунктов ниже по течению Ангары и бесперебойной работы энергосистемы Сибири.