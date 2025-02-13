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Posted 13 февраля, 10:00

Published 13 февраля, 10:00

Modified 13 февраля, 10:02

Updated 13 февраля, 10:02

Богучанская ГЭС готовится к весеннему паводку

Богучанская ГЭС готовится к весеннему паводку

13 февраля 2025, 10:00
Фото: Пресс-служба Богучанской ГЭС.
Специалисты Богучанской ГЭС начали подготовку к весеннему паводку, который традиционно стартует в первой декаде мая. Проверяются гидротехнические сооружения, проводятся инструктажи персонала и анализируются прогнозы Росгидромета для безопасного пропуска половодья.

Комиссия из инженеров и технологов станции проводит детальный осмотр гидротехнических сооружений, включая плотину, водосбросы и системы мониторинга. Результаты фиксируются в акте технического состояния, который станет основой для постпаводкового анализа. После схода воды будет выполнено повторное обследование, чтобы оценить последствия паводка и подготовить инфраструктуру к зимнему режиму.

По предварительным расчётам Росгидромета, максимальные уровни воды на Енисее и Ангаре в 2025 году ожидаются на уровне или выше нормы. На 10 февраля уровень Богучанского водохранилища составлял 207,31 м (над уровнем Балтийского моря), а его объём — 56,4 км³. В первой декаде февраля ежесекундный сброс воды через гидроагрегаты достигал 258 м³, что соответствует требованиям Енисейского бассейнового управления.

Для минимизации рисков персонал станции:

  • Проводит инвентаризацию аварийных ресурсов: насосов, генераторов, средств связи.

  • Организует круглосуточный мониторинг уровней воды и работы водосбросов.

  • Обучает сотрудников действиям в ЧС через дополнительные инструктажи.

Все мероприятия по плану половодья будут завершены за 15 дней до его предполагаемого начала. Это позволит обеспечить стабильную выработку электроэнергии в соответствии с заданиями системного оператора. Успешный пропуск паводка критичен для безопасности населённых пунктов ниже по течению Ангары и бесперебойной работы энергосистемы Сибири.

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