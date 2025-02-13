«Домклик»: Доля первичного жилья на рынке в ипотеку составила свыше 70%

Posted 13 февраля, 15:49
Published 13 февраля, 15:49
Modified 13 февраля, 15:49
Updated 13 февраля, 15:49
Эксперты провели анализ динамики распределения ипотечных кредитов Сбера в сегментах новостроек, готового жилья и индивидуального жилищного строительства. При этом оценивалось не количество выданных кредитов в месяц, а общий объем средств, предоставленных Сбером. Учету подлежали также транши (последующие выдачи). Исследование охватывало временной промежуток с декабря 2024 года по январь текущего года, пишет vostokmedia.com.
На конец 2024 года в десятку регионов с наибольшими объемами ипотечных выдач вошли Приморский край, Свердловская, Ростовская и Тюменская области, а также Башкортостан, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Татарстан и Краснодарский край.
В целом по стране первичное жилье по-прежнему занимает самую большую долю в структуре ипотечных сделок: в декабре 2024 года доля выросла на 9% и достигла 70%. Этот показатель стал рекордным. В январе текущего года доля новостроек в общем объеме жилья, приобретаемого в ипотеку, продолжала оставаться на рекордно высоком уровне — почти 71%.
В числе регионов с наибольшим уровнем продаж строящейся жилой недвижимости, приобретаемой в ипотеку, Приморский край (83%), Свердловская и Ростовская области (по 79%), а также Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). В январе текущего года в Подмосковье, Башкортостане, Татарстане и Краснодарском крае доля новостроек в структуре ипотечного кредитования колебалась в пределах от 61% до 65% при среднем показателе по стране в размере 71%.
По информации аналитиков сервиса «Домклик», рост спроса на приобретение жилья в ипотеку на первичном рынке связан с мерами государственной поддержки. В декабре 2024 года доля «Семейной ипотеки» в общем объеме ипотечных сделок на первичном рынке составила около 74%, а в январе этот показатель увеличился почти до 79%. После завершения действия программы льготной ипотеки с процентной ставкой 8% «Семейная ипотека» продолжала оставаться востребованной в течение всей второй половины 2024 года.
Что касается программы «Арктическая и Дальневосточная ипотека», то ее доля на рынке нового жилья, приобретаемого в ипотеку, составила 11% в декабре и 8% в январе. В регионах, охваченных этой программой (Архангельская область, Читинская область и Хакасия), доля жилой недвижимости, приобретаемой в ипотеку, в январе превысила 85%.
В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению объемов ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости. За период с декабря 2024-го по январь 2025 года доля сделок на вторичном рынке в среднем по России составила 22 — 23%. Наибольшее количество сделок прошло в тех регионах, где практически не строятся новые дома, — в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в Томской и Амурской областях. В этих субъектах Федерации доля вторичного жилья составляет около 40% в общем объеме выдач.
По данным анализа экспертов компании «Домклик», в декабре объем выданных ипотечных кредитов в стране снизился на 12% по сравнению с ноябрем. Всего в декабре по линии Сбербанка было выдано ипотечных кредитов на сумму более 150 миллиардов рублей. Аналитики отметили, что многие желающие приобрести готовую недвижимость старались совершить сделки до повышения процентных ставок. Именно в этой категории наблюдалось снижение спроса. Также зафиксировано сокращение объемов кредитования индивидуального жилищного строительства, а объем ипотечных кредитов на новое жилье остался практически на прежнем уровне.