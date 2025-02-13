«Домклик»: Доля первичного жилья на рынке в ипотеку составила свыше 70%

В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению объемов ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости. За период с декабря 2024-го по январь 2025 года доля сделок на вторичном рынке в среднем по России составила 22 — 23%. Наибольшее количество сделок прошло в тех регионах, где практически не строятся новые дома, — в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в Томской и Амурской областях. В этих субъектах Федерации доля вторичного жилья составляет около 40% в общем объеме выдач.