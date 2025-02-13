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Posted 13 февраля, 11:50

Published 13 февраля, 11:50

Modified 13 февраля, 11:54

Updated 13 февраля, 11:54

Экс-замглавы департамента горхозяйства дали 7 лет колонии за взятку

Экс-замглавы департамента горхозяйства дали 7 лет колонии за взятку

13 февраля 2025, 11:50
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Бывшего заместителя руководителя департамента горхозяйства Красноярска Владимира Стаканова отправили в колонию строгого режима на семь лет за взятку в 200 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2022 года департамент заключил с ООО СК «Арион» контракт на противоаварийные работы в доме на Мичурина. Также фирма стала подрядчиком по усилению строительных конструкций в доме на Декабристов.

В январе 2023 года Стаканов, как заявляется, предложил учредителям компании за взятку беспрепятственные приемку и оплату работ, а также покровительство.

Чиновник подписал подрядчику справку о стоимости выполненных работ и затрат. Затем представитель фирмы передал ему взятку в 200 тысяч рублей.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Суд признал Стаканова виновным в получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 2 миллиона рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на пять лет.

Уголовное дело против взяткодателей прекратили из-за «активного способствования раскрытию преступления».

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#Владислав Савончик#Видео
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