Экс-замглавы департамента горхозяйства дали 7 лет колонии за взятку

Posted 13 февраля, 11:50
Published 13 февраля, 11:50
Modified 13 февраля, 11:54
Updated 13 февраля, 11:54
Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2022 года департамент заключил с ООО СК «Арион» контракт на противоаварийные работы в доме на Мичурина. Также фирма стала подрядчиком по усилению строительных конструкций в доме на Декабристов.
В январе 2023 года Стаканов, как заявляется, предложил учредителям компании за взятку беспрепятственные приемку и оплату работ, а также покровительство.
Чиновник подписал подрядчику справку о стоимости выполненных работ и затрат. Затем представитель фирмы передал ему взятку в 200 тысяч рублей.
Суд признал Стаканова виновным в получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 2 миллиона рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на пять лет.
Уголовное дело против взяткодателей прекратили из-за «активного способствования раскрытию преступления».