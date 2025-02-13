Экспертиза подтвердила, что выброшенный в мусоропровод младенец родился живым

На допросе девушка рассказала, что летом-осенью 2024 года встречалась с 18-летним парнем. Когда она поняла, что беременна, не рассказала об этом родственникам, потому что боялась их осуждения. Об этом она не сообщила и парню, с которым на тот момент уже поссорилась и рассталась.