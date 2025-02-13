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Posted 13 февраля, 05:35

Published 13 февраля, 05:35

Modified 13 февраля, 06:53

Updated 13 февраля, 06:53

Экспертиза подтвердила, что выброшенный в мусоропровод младенец родился живым

Экспертиза подтвердила, что выброшенный в мусоропровод младенец родился живым

13 февраля 2025, 05:35
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Младенец в мусопроводе
Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы показали, что ребенок, которого 9-классница выкинула в мусоропровод, родился живым. Причина смерти будет установлена после дополнительных исследований. Об этом сообщили в СК Красноярского края.

Ранее следователи рассказали, что 16-летняя красноярка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Школьница рассказала медикам, что родила ребенка, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в туалете, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

На допросе девушка рассказала, что летом-осенью 2024 года встречалась с 18-летним парнем. Когда она поняла, что беременна, не рассказала об этом родственникам, потому что боялась их осуждения. Об этом она не сообщила и парню, с которым на тот момент уже поссорилась и рассталась.

Следователи устанавливают, причастна ли мать школьницы к преступлению. На допросе девушка призналась, что мать присутствовала при родах. Женщину допрашивают.

Пока неясно, сама ли школьница спровоцировала роды или роды стали преждевременными без влияния извне. Она родила на 22 неделе беременности, обычный срок составляет 40 недель.

Известно, что девушка живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом. На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла.

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