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Posted 13 февраля, 02:49

Published 13 февраля, 02:49

Modified 13 февраля, 02:49

Updated 13 февраля, 02:49

Красноярцам рассказали, как уберечь детей от ожирения

Красноярцам рассказали, как уберечь детей от ожирения

13 февраля 2025, 02:49
Фото: freepik.com.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали жителям края, как бороться с детским ожирением.

Детское ожирение может привести к серьезным заболеваниям. Избыточный вес увеличивает риск развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже вероятность рака во взрослом возрасте.

Врачи говорят, что главной причиной этого является дисбаланс потребляемых и расходуемых калорий.

По словам специалистов, к детскому ожирению приводят неправильное питание, например, газировка, чипсы и фастфуд, а также малоподвижный образ жизни. К набору лишнего веса могут привести психологические проблемы, когда ребенок пытается «заесть» стресс.

Избежать детского ожирения и бороться с ним поможет профилактика. Родителям рекомендуют нормализовать питание и скорректировать образ жизни всей семьи.

Сладкие напитки нужно заменить на воду, а количество жиров и сахаров свести к минимуму. Помимо фруктов и овощей в рацион необходимо добавить бобовые, орехи и цельнозерновые продукты.

Еще у ребенка должна быть ежедневная физическая активность продолжительностью не менее 60 минут. Кроме того, следует ограничить время перед компьютером и телевизором.

Если у ребенка появились лишние килограммы и растяжки на коже, родителям нужно отвести его к врачу.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Здоровье#Дети#Красноярский край#Роспотребнадзор#Лишний вес
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