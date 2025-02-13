Красноярцам рассказали, как уберечь детей от ожирения

Posted 13 февраля, 02:49
Published 13 февраля, 02:49
Modified 13 февраля, 02:49
Updated 13 февраля, 02:49
Детское ожирение может привести к серьезным заболеваниям. Избыточный вес увеличивает риск развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже вероятность рака во взрослом возрасте.
Врачи говорят, что главной причиной этого является дисбаланс потребляемых и расходуемых калорий.
По словам специалистов, к детскому ожирению приводят неправильное питание, например, газировка, чипсы и фастфуд, а также малоподвижный образ жизни. К набору лишнего веса могут привести психологические проблемы, когда ребенок пытается «заесть» стресс.
Избежать детского ожирения и бороться с ним поможет профилактика. Родителям рекомендуют нормализовать питание и скорректировать образ жизни всей семьи.
Сладкие напитки нужно заменить на воду, а количество жиров и сахаров свести к минимуму. Помимо фруктов и овощей в рацион необходимо добавить бобовые, орехи и цельнозерновые продукты.
Еще у ребенка должна быть ежедневная физическая активность продолжительностью не менее 60 минут. Кроме того, следует ограничить время перед компьютером и телевизором.
Если у ребенка появились лишние килограммы и растяжки на коже, родителям нужно отвести его к врачу.